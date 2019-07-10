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İsrail hapishanelerinde halen 5 bin 700 mahkum bulunuyor

İsrail hapishanelerinde halen 5 bin 700 Filistinlinin İsrail hapishanelerinde bulunduğu bunların büyük çoğunluğunun mahkemesi görülmeden idari olarak tutuklu bulunduğu kaydedildi.

10 Temmuz 2019 Çarşamba 13:54
İsrail hapishanelerinde halen 5 bin 700 mahkum bulunuyor

İsrail hapishanelerinde halen 5 bin 700 Filistinlinin İsrail hapishanelerinde bulunduğu bunların büyük çoğunluğunun mahkemesi görülmeden idari olarak tutuklu bulunduğu kaydedildi.


İsrail hapishanelerindeki 5 bin 700 mahkumun 48’inin kadın, 230’unun çocuk olduğu, 700 Filistinli mahkumun da tıbbi bakıma ihtiyacı olduğu kaydedildi. Filistin İnsan Hakları Araştırmaları Merkezi, İsrailli yetkililerin 2019 yılının başından beri Filistinlilere karşı 432 gözaltı kararı aldığını açıkladı. Filistin İnsan Hakları Araştırma Merkezi sözcüsü Riyad el Aşkar gözaltı kararının 294’ünün ikinci defa 138’nin ise ilk defa olduğunu söyledi.


El Aşkar, gözaltına alınan ve tutuklu bulunan Filistinlilerin mahkemesi yapılmadan hapishanelerde uzun süre tutulmalarının insan hakları ihlali olduğunu söyledi. El Aşkar, uluslararası topluma, İsrail’in uluslararası kanun ve anlaşmaları hiçe sayan bu uygulamalara son vermesini sağlamak için harekete geçme çağrısı yaptı.



Filistinli ailelerin ve hukuki temsilcileri çocuklarını ziyaret edemiyor


İsrail çocuk tutukluların İsrail tutuk evleri ve hapishanelerinde içler acısı durumlarla karşılaştığı, fiziki ve sinsi istismara maruz kaldığı kaydedildi. Geçen hafta İsrail Yüksek Mahkemesi, gözaltında bulunan bir çocuğun ebeveynine konuşma isteyen dilekçesini reddetti.


Jerusalem Post gazetesi, İsrail’in bu yılbaşından itibaren gözaltına alınan 230 Filistinli çocuğun yüzde 70’ininin, şiddet, cinsel taciz, hadim etme,evlerinin yıkma, ömür boyu hapis ve yemek vermemekle tehdit ettiğini yazdı.


El Aşkan, halen İsrail hapishanelerinde idari kararlı gözaltında bulunan Filistinli sayısının 500 olduğunu, bunların 4’ünün Filistin milletvekili, ikisinin kadın, ikisinin de çocuk olduğunu söyledi.


İsrail hapishanelerinde mahkemelerinin yapılmadan alıkonulmalarını protesto etmek üzeri 6 Filistinlinin açık grevinde olduğu belirtildi. İsrail yönetimimin mahkemeleri yapılmadan tutukluluk sürelerinin 6 ayda bir yenilenebileceği belirtildi.


İsrail işgal kuvvetleri dün öğleden sonra Kudüs’te Selahattin Polis Karakolunda 7 yaşında olan Muhammed Şevki ve 11 yaşındaki Muhmut Şevki kardeşleri sorgulamak üzere gözaltına aldı.

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Haber Tarihi: 10 Temmuz 2019 Çarşamba 13:54
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