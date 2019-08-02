0553 313 94 23

İsrail güçlerinden Kudüs’teki gösteriye müdahale

02 Ağustos 2019 Cuma 18:04
İsrail güçlerinden Kudüs’teki gösteriye müdahale

KUDÜS (AA) - İsrail güçleri, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Sur Bahir bölgesinde gerçekleştirdiği yıkıma tepki gösteren Filistinlilere müdahale etti.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, Filistinli bir grup, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Sur Bahir bölgesindeki Vadi El-Hummus Mahallesi'nde "Doğu Kudüs'teki Ayrım (Utanç) Duvarı'nın devamı olan tel bariyerlere yakınlığı" gerekçesiyle Filistinlilere ait onlarca dairenin yıkıldığı alanda cuma namazı kıldı.

Tanıklar, İsrail askerlerinin alanda kılınan cuma namazından sonra Filistinlilere ses bombaları ve göz yaşartıcı gazla müdahale ettiğini aktardı. İsrail askerlerine tepki gösteren çok sayıda Filistinlinin, göz yaşartıcı gazdan etkilendiği kaydedildi.

İsrail askerlerinin, "İsrail bir terör devletidir" şeklinde slogan atan Filistinlilere müdahale ederek, bir kişiyi de gözaltına aldığı belirtildi.

İsrail güçleri 22 Temmuz’da işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Sur Bahir bölgesindeki Vadi El-Hummus Mahallesi'nde "Doğu Kudüs'teki Ayrım (Utanç) Duvarı'nın devamı olan tel bariyerlere yakınlığı" gerekçesiyle Filistinlilere ait en az 10 binayı yıkmıştı.

- Ne olmuştu?

İsrail Yüksek Mahkemesi, geçen ay Sur Bahir bölgesindeki söz konusu binaların, Ayrım Duvarı'nın devamı olan tel bariyerlere yakınlığı nedeniyle "güvenlik tehlikesi oluşturduğunu" iddia ederek yıkımına karar vermiş ve mülk sahiplerine 18 Haziran'a kadar binalarını yıkmaları için süre tanımıştı.

Bunun üzerine Filistinliler, bazıları inşa halinde olan en az 70 daireden oluşan 10 binanın yıkımının durdurulması için Yüksek Mahkemeye başvurmuş ancak mahkeme dün bu başvuruyu reddetmişti.

Uzmanlar, İsrail mahkemesinin bu kararının Filistin'in diğer bölgelerinde de birçok evin yıkılmasına neden olabileceği uyarısında bulunuyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 02 Ağustos 2019 Cuma 18:04
  1. Filistin
  2. İsrail
  3. işgal altındaki Kudüs
  4. Yıkım politikası

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Erzurum Atatürk Üniversitesi AYM'nin "hak ihlali" kararını kınadı
    1. Erzurum Atatürk Üniversitesi AYM'nin..
    2. Trump: “Kuzey Kore’nin füze denemeleri..
    3. Samsun'da iki otomobil çarpıştı: 1..
    4. Bekçi cinayetinde 1 tutuklama
    5. Malatya'da silahlı kavga: 2 yaralı
    6. 41 yıllık tesis modern bir hale..
    7. Borsa şirketlerinin piyasa değeri
    8. İsrail askerleri Gazze sınırında 11..
    9. Bursa Büyükşehir’de toplu sözleşme..
    10. Burhaniye’de kitapseverler Ören’e akın..
    11. İŞKUR TYP başvuruları ne zaman..
    12. Halk dolmuşu ile otomobil çarpıştı; 5..
    13. "Eskişehirspor'da bir kriz var çözmeye..
    14. Samsun’da trafik kazası: 1 ölü, 1..
    15. Bursa trafiğine Erdoğan ayarı
    16. Malatya’da silahlı kavga: 2 yaralı
    17. Saman yüklü kamyon devrildi, alev alan..
    18. İYİ Parti'de kriz büyüyor! İP ismini..
    19. Bu hafta altın kazandırdı, borsa ve..
    20. Kavgayı ayırırken bıçaklanarak ölen..
    21. Frankfurt merkez tren istasyonunda..
    22. İstihdama katkı sunacak Erzurum..
    23. İki bavul altınla kaçtığı iddiasıyla..
    24. Kurtdere güreşleri başladı
    25. Karşıdan karşıya geçemeyen köpeğin..
    26. Kurbanlık hayvanı elektrik veya..
    27. Bakan Kurum, sel bölgesinde..
    28. Bal arıları petek üzerinde ay yıldız..
    29. GÜNCELLEME - Endonezya'da 6,8..
    30. Kars'ta diyaliz hastalarını taşıyan..
    Abdullah Gül ve Ali Babacan'ın partisindeki kritik 3 isim belli oldu
    Abdullah Gül ve Ali Babacan'ın partisindeki kritik 3 isim belli oldu
    Davutoğlu startını Konya’dan veriyor! Davutoğlu'na cevabın ne olacak Konya?
    Davutoğlu startını Konya’dan veriyor! Davutoğlu'na cevabın ne olacak Konya?
    Milli Eğitim Bakanlığına bağlı kurumdan skandal! Cemaat ve tarikatleri hedef aldı
    Milli Eğitim Bakanlığına bağlı kurumdan skandal! Cemaat ve tarikatleri hedef aldı
    Yeni partiyle ilgili flaş gelişme! Türk Patent ve Marka Kurumu o başvuruyu reddetti
    Yeni partiyle ilgili flaş gelişme! Türk Patent ve Marka Kurumu o başvuruyu reddetti
    Davutoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na destek: En kısa zamanda çıkarılmalı
    Davutoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na destek: En kısa zamanda çıkarılmalı

    Günün Karikatürü

    02 Ağustos 2019
    Cumhurbaşkanlığından sert açıklama: Meydan okuyoruz topunuz gelin
    Cumhurbaşkanlığından sert açıklama: Meydan okuyoruz topunuz gelin
    Emniyet müdürü dolandırıcıların yeni yöntemine karşı uyardı!
    Emniyet müdürü dolandırıcıların yeni yöntemine karşı uyardı!