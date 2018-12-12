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İsrail güçlerinden Kudüs Üniversitesi'ne baskın

Üniversiteye ait güvenlik kamerası kayıtlarına el koyan İsrail güçleri, baskına tepki gösteren öğrencilere plastik mermi ve göz yaşartıcı gazla müdahale etti

12 Aralık 2018 Çarşamba 18:11
İsrail güçlerinden Kudüs Üniversitesi'ne baskın

KUDÜS (AA) – İsrail güçleri işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Kudüs Üniversitesi'ne baskın düzenledi.

Filistin basınında yer alan haberlere göre, İsrail güçleri Doğu Kudüs'e bağlı Ebu Dis beldesindeki Kudüs Üniversitesi kampüsüne girerek bazı fakültelerde arama yaptı.

Baskın sırasında bazı ofislerde tahribata neden olan İsrail güçleri, üniversiteye ait güvenlik kamerası kayıtlarına da el koydu.

İsrail güçleri baskına tepki gösteren öğrencileri dağıtmak için plastik mermi ve göz yaşartıcı gaz kullanırken, birçok öğrencinin atılan gazdan etkilendiği ifade edildi.

Batı Şeria'daki Ofra Yahudi yerleşim birimi yakınlarında pazar akşamı durakta bekleyenlerin üzerine hareket halindeki bir araçtan ateş açılması sonucu biri ağır olmak üzere 6 İsrailli yaralanmıştı.

Bu olayın ardından Batı Şeria'daki baskınlarını artıran İsrail güçleri, çok sayıda Filistinliyi de gözaltına almıştı.


Haber Tarihi: 12 Aralık 2018 Çarşamba 18:11
  1. Filistin
  2. İsrail
  3. Kudüs Üniversitesi

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