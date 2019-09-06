İsrail güçlerinden Batı Şeria'daki gösteriye müdahale - İsrail güçleri, Nablus kentinde yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri karşıtı gösteri düzenleyen Filistinlilere plastik mermi kullanarak müdahale etti

NABLUS (AA) - İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'da yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerini protesto eden Filistinlilere müdahale etti. Filistinliler, Nablus kentine bağlı Kefr Kaddum beldesinde, İsrail'in yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerini protesto etmek için toplandı. İsrail askerleri göstericilere plastik mermi kullanarak müdahale etti. Filistinliler ise İsrail güçlerine taş atıp, lastik yakarak karşılık verdi. İsrail güçlerinin müdahalesi sonucu çok sayıda kişi yaralanarak, ayakta tedavi edildi. Ayrım Duvarı ve yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri inşasına karşı her hafta cuma günü düzenlenen gösterilere İsrail askerleri gerçek ve plastik merminin yanı sıra göz yaşartıcı gaz ve bazen tazyikli atık suyla müdahale ediyor. Filistin'de 2000 yılında patlak veren Aksa İntifadası'nın (2. İntifada) ardından İsrail yönetimi, 2002'de "güvenlik" gerekçesiyle Batı Şeria ile İsrail arasına Ayrım Duvarı inşasına başlamıştı. Ayrım Duvarı nedeniyle Batı Şeria'daki 3 milyona yakın Filistinli, işgal altındaki Doğu Kudüs ve İsrail'e geçemiyor.

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