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İsrail güçlerinden Batı Şeria'daki gösterilere müdahale: 5 yaralı

İsrail güçleri işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde Ayrım Duvarı ve Yahudi yerleşim birimleri karşıtı protesto düzenleyen Filistinlilere müdahalesinde 5 kişiyi yaraladı

14 Aralık 2018 Cuma 17:37
İsrail güçlerinden Batı Şeria'daki gösterilere müdahale: 5 yaralı

RAMALLAH (AA) - İsrail güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde Ayrım Duvarı ve Yahudi yerleşim birimleri karşıtı protesto düzenleyen Filistinlilere müdahalesinde 5 kişi yaralandı.

Filistinliler, Batı Şeria'nın çeşitli kentlerinde cuma namazı sonrası Yahudi yerleşim birimleri ve Ayrım Duvarı'nı protesto için gösteri düzenledi.

Gösteri düzenleyen Filistinlilere İsrail güçleri, göz yaşartıcı gaz, gerçek ve plastik mermilerle müdahale etti. Filistinli göstericiler ise İsrail askerlerine taş atarak karşılık verdi.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, İsrail güçlerinin Nablus kenti yakınlarında yapılan gösterilere müdahalesinde 2 Filistinli gerçek mermiyle yaralandı.

Yaralıların sağlık durumu hakkında bilgi verilmezken, müdahale sırasında çok sayıda göstericinin de atılan göz yaşartıcı gazdan etkilendiği ifade edildi.

Öte yandan Filistin Kızılayı görevlisi Hamza Maali de AA muhabirine yaptığı açıklamada, bir grup Yahudi yerleşimcinin Ramallah yakınlarındaki Celezon Filistin Mülteci Kampı’na baskın düzenlediğini ve Filistinlilere açtıkları ateşte 15 yaşındaki bir çocuğun gerçek mermiyle yaralandığını kaydetti.

İsrail güçlerinin Ramallah'ın El-Mugayir beldesindeki gösterilere müdahalesinde ise 2 Filistinli plastik mermiyle yaralandı.

Ayrıca, Ramallah’ın El-Bire bölgesi, Nebi Salih ve Bel’in beldeleri, Nablus’un güney bölgesi ve kente bağlı Kefr Kaddum beldesi ile Tulkerim kentinde de olaylar çıktığı bildirildi.

Filistin'de 2000 yılında patlak veren Aksa İntifadası'nın (2. İntifada) ardından İsrail yönetimi, 2002 yılında "güvenlik" gerekçesiyle Batı Şeria ile İsrail arasına Ayrım Duvarı inşasına başlamıştı. Ayrım Duvarı nedeniyle Batı Şeria'daki 3 milyona yakın Filistinli, işgal altındaki Doğu Kudüs ve İsrail'e geçemiyor.

Ayrım Duvarı ve yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri inşasına karşı her hafta cuma günü düzenlenen gösterilere İsrail askerleri gerçek ve plastik merminin yanı sıra göz yaşartıcı gaz ve bazen tazyikli atık suyla müdahale ediyor.

Haber Tarihi: 14 Aralık 2018 Cuma 17:37
  1. Batı Şeria
  2. Filistin
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