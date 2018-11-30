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İsrail güçlerinden Batı Şeria'daki gösterilere müdahale: 5 yaralı

Müdahalelerde Nablus'a bağlı bir köyde 2 Filistinli gerçek mermiyle, Ramallah'a bağlı bir köyde ise 3 kişi plastik mermiyle yaraladı

30 Kasım 2018 Cuma 15:51
İsrail güçlerinden Batı Şeria'daki gösterilere müdahale: 5 yaralı

KUDÜS (AA) - İsrail güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde Ayrım Duvarı ve Yahudi yerleşim birimleri karşıtı protesto düzenleyen Filistinlilere müdahalesinde ikisi gerçek mermiyle olmak üzere 5 kişi yaralandı.

Filistinliler, Batı Şeria'nın çeşitli kentlerinde cuma namazı sonrası Yahudi yerleşim birimleri ve Ayrım Duvarı'nı protesto için gösteri düzenledi.

İsrail güçleri, gösteri düzenleyen Filistinlilere gerçek ve plastik merminin yanı sıra göz yaşartıcı gazla müdahale ederken, göstericiler de taş atarak karşılık verdi.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, İsrail güçlerinin Nablus kentine bağlı Kafr Kaddum köyündeki gösterilere müdahalesinde 2 Filistinli gerçek mermiyle yaralandı.

Yaralıların sağlık durumu hakkında bilgi verilmezken, müdahale sırasında çok sayıda göstericinin de atılan göz yaşartıcı gazdan etkilendiği ifade edildi.

İsrail güçlerinin Ramallah'ın El-Mugayir köyündeki gösterilere müdahalesinde ise 3 Filistinli plastik mermiyle yaralandı.

Filistin'de 2000 yılında patlak veren Aksa İntifadası'nın (2. İntifada) ardından İsrail yönetimi, 2002 yılında "güvenlik" gerekçesiyle Batı Şeria ile İsrail arasına Ayrım Duvarı inşasına başlamıştı. Ayrım Duvarı nedeniyle Batı Şeria'daki 3 milyona yakın Filistinli, işgal altındaki Doğu Kudüs ve İsrail'e geçemiyor.

Ayrım Duvarı ve yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri inşasına karşı her hafta cuma günü düzenlenen gösterilere İsrail askerleri gerçek ve plastik merminin yanı sıra göz yaşartıcı gaz ve bazen tazyikli atık suyla müdahale ediyor.

Haber Tarihi: 30 Kasım 2018 Cuma 15:51
  1. Batı Şeria
  2. Filistin
  3. İsrail

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