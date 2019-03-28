İsrail güçlerince darp edilen âmâ Filistinli hala dehşet anlarının etkisinde

BEYTÜLLAHİM (AA) - KAYS EBU SEMRA - İşgal altındaki Batı Şeria'da geçen ay İsrail askerleri tarafından nedensiz bir şekilde "delicesine" darp edilen ve vücudunun çeşitli yerlerinde morluklar oluşan, el parmakları ve çenesi kırılan görme engelli Munzir Mezher (47) ve ailesi, yaşadıkları dehşet anlarının hala etkisi altında.

İsrail askerleri, 20 Şubat'ta gecenin bir yarısı Beytüllahim kentinin batısındaki Ed-Duha beldesinde ikamet eden Mezher ailesinin evine baskın düzenleyerek, görme engelli 4 çocuk babası Munzir'i ağır bir şekilde darp etti. Nedensiz bir şekilde evine baksın düzenlenen ve darp edilen Filistinlinin vücudunun çeşitli yerlerinde morluklar oluşurken, el parmakları ve çenesi kırıldı.

Böbrek yetmezliği, kalp ve diyabet gibi birçok hastalıkla mücadele eden ve 15 yıl önce gözlerini kaybeden Filistinli Mezher'in, evinde olduğu bir sırada nedensizce uğradığı saldırı, psikolojisini alt üst etti.

-"Delicesine darp ettiler"

İsrail güçlerinin saldırısına uğrayan âmâ Filistinli, yaşadığı dehşet dolu anları AA muhabirine anlattı.

İsrail güçleri evine baskın yaptığında ilk önce neye uğradığını anlayamadığını ifade eden Mezher, "Neye uğradığımı şaşırdım. Çocuklarıma 'yetişin, hırsız' diye bağırdım. Yaklaşık 4 dakika boyunca hiçbir suçum olmadığı halde beni delicesine darp ettiler." dedi.

Saldıranların İsrail askeri olduğunu anlayınca evlerine neden baskın düzenlediklerini ve darp ettiklerini sorduğunu ancak hiçbir cevap alamadığını aktaran Mezher, "Saldırıda el parmaklarım ve alt çenem kırıldı. Yüzümde ve omzumda morluklar oluştu. Hala olayın etkisi altındayım." dedi.

-Görme engelli olduğum için kendimi koruyamadım

Mezher, herhangi bir ses duyduğunda tedirgin olduğunu ve kendini güvende hissetmediğini ifade ederek, "En korkunç durum, askerlerin vahşi saldırısı sırasında âmâ olduğum için nereden darbe alacağımı bilemedim ve kendimi koruyamadım." ifadesini kullandı.

Olayın ardından İsrail askeri polisine şikayette bulunduğunu ancak polisin kendisine bir mağdur değil suçlu gibi muamele ettiğini anlatan Mezher, yaşadığı mağduriyetin ardından maddi ve manevi ne hakkı varsa talep ettiğini ve bunun için elinden gelen gayreti göstereceğini dile getirdi.

Mezher, "Kırılan çenem ve dişlerimin ameliyat edilmesi için 15 bin dolar gerekiyor. Görme engelli olduğum ve yardım olmadan hareket etme güçlüğü çektiğim için çalışamıyorum. Bu parayı karşılayacak durumum yok. Öte yandan düzenli olarak diyalize giriyorum, belirli aralıklarla katater operasyonu geçirmem gerekiyor." dedi.

Filistinlinin eşi İman da saldırının ardından hayatlarının alt üst olduğunu ve olayın etkisinden kurtulamadıklarını belirterek, olay gecesini şöyle anlattı:

"20 Şubat'ta gecenin bir yarısı eşim duyduğu sesler üzerine beni uyandırarak çocukları kontrol etmemi istedi. Ben yataktan kalktığım anda 6 asker yatak odamıza zorla girdi. Çığlık attım. Benim çığlıklarım arasında askerler eşimi darp etti. Eşimin görme engelli ve hasta olduğunu söylememe rağmen onu tekmelediler, boğazını sıktılar. Ağır darp neticesinde sol gözü çıkacak sandım. Yüzü gözü şişti. Eşimin o an şehit olacağını sandım."



