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İsrail güçleri Kudüs'te bir Filistinliyi yaraladı

31 Mayıs 2019 Cuma 11:10
İsrail güçleri Kudüs'te bir Filistinliyi yaraladı

KUDÜS (AA) - İsrail güçleri, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bıçaklı saldırıda bulunan bir Filistinliyi vurarak yaraladı.

İsrail polisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, 19 yaşındaki bir Filistinli Doğu Kudüs'teki Eski Şehir bölgesinin Şam Kapısı yakınında bir İsrailliyi bıçakla yaraladı.

Olay yerinden kaçan Filistinli Eski Şehir bölgesinde de bir başka İsrailliyi yaralarken, daha sonra İsrail güçlerince vuruldu.

Bıçaklanan İsraillilerden birinin durumunun ağır olduğu belirtilen açıklamada, vurulan Filistinlinin sağlık durumuna ilişkin ise bilgi verilmedi.

Olaya ilişkin Filistinli kaynaklardan henüz bir açıklama yapılmadı.

İsrail güçleri, "bıçaklı saldırı girişimi" veya "araçla ezme girişimi" iddiasıyla Filistinlilere yönelik ihlallerini sürdürürken, insan hakları örgütleri ise İsrail'i Filistinlilere karşı yargısız infaz yapmakla suçluyor.

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Haber Tarihi: 31 Mayıs 2019 Cuma 11:10
  1. bıçaklı saldırı
  2. Filistin
  3. İsrail
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