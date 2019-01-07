0553 313 94 23

İsrail güçleri Kudüs İslami Vakıflar İdaresi'nin basın sözcüsünü gözaltına aldı

07 Ocak 2019 Pazartesi 17:59
İsrail güçleri Kudüs İslami Vakıflar İdaresi'nin basın sözcüsünü gözaltına aldı

KUDÜS (AA) – İsrail istihbarat güçleri, Ürdün Vakıflar Mukaddesat ve İslami İşler Bakanlığına bağlı olan Kudüs İslami Vakıflar İdaresi Basın Sözcüsü Firas Dibs'i gözaltına aldı.

Kudüs İslami Vakıflar İdaresi kaynaklarından alınan bilgiye göre, Basın Sözcüsü Dibs, ikindi vakti işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Nablus Caddesi'nde yürürken İsrail istihbarat güçleri tarafından durdurularak gözaltına alındı.

İstihbarat görevlilerinin Dibs'i sorgulamak üzere Kudüs'ün batısındaki bir gözaltı merkezine götürdüğü, ayrıca cep telefonuna da el koyduğu kaydedildi.

İsrail polisinden Dibs'in gözaltına alınmasına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 07 Ocak 2019 Pazartesi 17:59
  1. Filistin
  2. İsrail
  3. Kudüs
  4. Kudüs İslami Vakıflar İdaresi
  5. Ürdün

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Rus Donanmasına ait gemi Çanakkale Boğazı'ndan geçti
    1. Rus Donanmasına ait gemi Çanakkale..
    2. Çin ve ABD arasında kritik görüşme!
    3. Ankara'da yarın (8 ocak salı) okullar..
    4. Gabon'daki darbeci komutanlar yakalandı
    5. Kadir Doğulu'dan tasavvuf açıklaması:..
    6. Hidayet Türkoğlu'ndan FETÖ'cü Enes..
    7. Küstah ABD'li Ankara'da! "Bolton'a o..
    8. İsrail'den skandal karar! Fonlar..
    9. TBF Başkanı Türkoğlu'ndan Enes Kanter..
    10. Maduro'dan Ulusal Meclise gözdağı!
    11. Konya'da yarın (8 ocak salı) okullar..
    12. Sudan'daki gösterilerde 816 kişi..
    13. Fransa'daki gösterilerde 345 kişi..
    14. FETÖ sanığı eski yarbaya hapis cezası
    15. İstanbul'da kar yağışı, iş çıkışı..
    16. Bakan Soylu devreye girdi! Husumet..
    17. ABD Başkanı Trump'tan Suriye..
    18. Trabzon'da kaybolan kişi ölü bulundu
    19. Bingöl'de ambulans ile kamyonet..
    20. Piyasalarda gün sonu
    Çok tehlikeli adım! Rusya'ya rağmen Karadeniz'e ilerliyor
    Çok tehlikeli adım! Rusya'ya rağmen Karadeniz'e ilerliyor
    İşte katil Esed'in karısı Esma Esad'ın son hali
    İşte katil Esed'in karısı Esma Esad'ın son hali
    Ahlâksız projenin ortağı Koç çıktı
    Ahlâksız projenin ortağı Koç çıktı
    AK Parti'nin Ankara adayı Mehmet Özhaseki'den flaş Melih Gökçek açıklaması!
    AK Parti'nin Ankara adayı Mehmet Özhaseki'den flaş Melih Gökçek açıklaması!
    Ayasofya'daki skandal görüntüye Leyla Alaton'dan açıklama
    Ayasofya'daki skandal görüntüye Leyla Alaton'dan açıklama

    Günün Karikatürü

    6 Ocak 2019
    Şeyh Temim’in arkasından kim iş çeviriyor? Katar medyası bir öyle bir böyle!..
    Şeyh Temim’in arkasından kim iş çeviriyor? Katar medyası bir öyle bir böyle!..
    Çarpıcı iddia: Poşetleri ücretlendiren Türkiye, İngiltere'nin plastik çöpünü alıyormuş!
    Çarpıcı iddia: Poşetleri ücretlendiren Türkiye, İngiltere'nin plastik çöpünü alıyormuş!