İsrail güçleri ile Hamas arasında çatışma! Bir İsrail askeri öldürüldü

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İsrail askerleri ile Hamas'ın askeri kanadı Elkassam Tugayları arasında Gazze'nin Han Yunus bölgesinde yoğun çatışmalar yaşandığı bildirilirken 6 Filistinlinin şehit olduğu, bir İsrail askerinin ise öldürüldüğü belirtildi.

yeniakit.com.tr'nin sıcak temasın sürdüğü bölgeden edindiği bilgiye göre, bir israil askerinin de Elkassam Tugayları tarafından esir alındığı kaydedildi.

Kassam komutanlarına yapılan suikastler fitili ateşledi

İsrail'den özel bir timin Han Yunus'a girip iki Elkassam Tugayı komutanına düzenlediği suikast ile fitili ateşlenen çatışmaların, direniş gruplarının misillemeleriyle sürdüğü bildirildi. Direniş güçlerinin İsrail'in işgal kuvvetlerine füze yağdırdığı da gelen bilgiler arasında.

Hamas sözcüsü Fevzi Berhum, yaptığı açıklamada, "İşgalci İsrailin saldırılarına karşı Kahraman direnişçi güçlerimiz en sert şekilde cevap verecektir." ifadesini kullandı.

Netanyahu Fransa ziyaretini yarıda kesti

1. Dünya Savaşı'nın 100. yıl dönümü münasebetiyle düzenlenen program kapsamında Fransa'nın başkenti Paris'te' bulunan İsrail BaşbakanıBinyamin Netanyahu'nun, çatışmalar nedeniyle ziyaretini yarıda keserek Tel Aviv'e döndüğü belirtildi.

Öte yandan İsrail askeri yetkilisinin Netanyahu'ya verdiği bilgide, hasarın büyük olduğunu söylediği kaydedildi.

Kassam Tugayları'ndan açıklama yapılacak

Filistin İslami Direniş silahlı kuvvetleri Kassam Tugaylarının birazdan Han Yunus'da devam eden çatışmalarla ilgili bir açıklama yapacağı bildiriliyor.