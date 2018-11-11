0553 313 94 23
impression

İsrail güçleri ile Hamas arasında çatışma! Bir İsrail askeri öldürüldü

İsrail güçleri ile Hamas arasında Gazze'nin Han Yunus bölgesinde yoğun çatışmaların yaşandığı bildirildi.

11 Kasım 2018 Pazar 23:35
İsrail güçleri ile Hamas arasında çatışma! Bir İsrail askeri öldürüldü

 yeniakit.com.tr 

İsrail askerleri ile Hamas'ın askeri kanadı Elkassam Tugayları arasında Gazze'nin Han Yunus bölgesinde yoğun çatışmalar yaşandığı bildirilirken 6 Filistinlinin şehit olduğu, bir İsrail askerinin ise öldürüldüğü belirtildi.

yeniakit.com.tr'nin sıcak temasın sürdüğü bölgeden edindiği bilgiye göre, bir israil askerinin de Elkassam Tugayları tarafından esir alındığı kaydedildi.

Kassam komutanlarına yapılan suikastler fitili ateşledi

İsrail'den özel bir timin Han Yunus'a girip iki Elkassam Tugayı komutanına düzenlediği suikast ile fitili ateşlenen çatışmaların, direniş gruplarının misillemeleriyle sürdüğü bildirildi. Direniş güçlerinin İsrail'in işgal kuvvetlerine füze yağdırdığı da gelen bilgiler arasında.

Hamas sözcüsü Fevzi Berhum, yaptığı açıklamada, "İşgalci İsrailin saldırılarına karşı Kahraman direnişçi güçlerimiz en sert şekilde cevap verecektir." ifadesini kullandı.

Netanyahu Fransa ziyaretini yarıda kesti

1. Dünya Savaşı'nın 100. yıl dönümü münasebetiyle düzenlenen program kapsamında Fransa'nın başkenti Paris'te' bulunan İsrail BaşbakanıBinyamin Netanyahu'nun, çatışmalar nedeniyle ziyaretini yarıda keserek Tel Aviv'e döndüğü belirtildi.

Öte yandan İsrail askeri yetkilisinin Netanyahu'ya verdiği bilgide, hasarın büyük olduğunu söylediği kaydedildi.

Kassam Tugayları'ndan açıklama yapılacak

Filistin İslami Direniş silahlı kuvvetleri Kassam Tugaylarının birazdan Han Yunus'da devam eden çatışmalarla ilgili bir açıklama yapacağı bildiriliyor.

Haber Tarihi: 11 Kasım 2018 Pazar 23:35
  1. israil
  2. Filistin
  3. Hamas
  4. Elkassam Tugayları
  5. Han Yunus

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Gayrimeşru ilişki bela getirdi! Ziyarete gittiği kadının evinde 6 kişi üstünden geçti
    1. Gayrimeşru ilişki bela getirdi!..
    2. Suriye'de PKK ile DAEŞ arasındaki..
    3. İsrail güçleri ile Hamas arasında..
    4. Kahramanmaraş canisi Ramazan Akpınar..
    5. Düzensiz göçmenler gıda zehirlenmesi..
    6. Ankara'da metro kapatıldı!
    7. Tokat'ta traktör devrildi: 1 kişi..
    8. Brezilya'da facianın bilançosu artıyor!
    9. Winston Churchill'in torunundan..
    10. Akhisarspor uzatmalarda kazandı
    11. Sosyal medyadan Aile Bakanı Selçuk'a..
    12. Beşiktaş'ta kriz büyüyor! Taraftardan..
    13. Rusya-ABD arasında yeni bir kriz..
    14. La Liga'da şok yenilgi! 'Barca'landı
    15. Meteoroloji uyardı! Sağanak geliyor
    16. Barzani Evanjelist heyetiyle görüştü
    17. CHP'li Özgür Özel, skandal tutuklamayı..
    18. Kartal evinde dağıldı
    19. Alman siyasetçiye uyuşturucu operasyonu!
    20. Trabzon'da feci kaza! Yaralılar var
    Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan kritik Türkiye açıklaması!
    Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan kritik Türkiye açıklaması!
    MHP'den Cumhur İttifakı açıklaması!
    MHP'den Cumhur İttifakı açıklaması!
    CHP'li Öztürk Yılmaz CIA ile ne konuştu?
    CHP'li Öztürk Yılmaz CIA ile ne konuştu?
    Bu seçimin mağlubu belli oldu... Şener: Aday olabilirim
    Bu seçimin mağlubu belli oldu... Şener: Aday olabilirim
    Antalya'da hortum dehşeti! Bir vatandaşı 30 metre havaya fırlattı
    Antalya'da hortum dehşeti! Bir vatandaşı 30 metre havaya fırlattı

    Günün Karikatürü

    11 Kasım 2018
    AK Partili Hayati Yazıcı trafik kazası geçirdi
    AK Partili Hayati Yazıcı trafik kazası geçirdi
    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile görüştü
    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile görüştü