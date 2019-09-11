0553 313 94 23

İsrail güçleri gece baskınlarını sürdürüyor

- İşgal altındaki Batı Şeria'da 7 Filistinli gözaltına alındı

11 Eylül 2019 Çarşamba 12:54
İsrail güçleri gece baskınlarını sürdürüyor

KUDÜS (AA) - İsrail askerleri işgal altındaki Batı Şeria'da 7 Filistinliyi gözaltına aldı.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerine gece düzenlenen baskınlarda "terör eylemlerine karıştıkları" iddiasıyla 7 Filistinlinin gözaltına alındığı belirtildi.

Açıklamada, söz konusu Filistinlilerin bölgedeki gözaltı merkezine sevk edildiği aktarıldı.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sık sık evlere baskın düzenleyen İsrail güçleri, çeşitli iddialarla Filistinlileri gözaltına alıyor.

Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sıradan hale gelen gözaltılar sonrası aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Filistinlilerden bazıları günlerce gözaltı merkezlerinde tutuluyor.

İsrail, "idari tutukluluk" adını verdiği uygulamayla Filistinlileri istihbarata dayalı olarak 1 ila 6 ay alıkoyabiliyor. Tutuklunun, "İsrail'in güvenliği için tehlike teşkil ettiğine" karar verilmesi halinde askeri hakim, suç isnadında bile bulunmadan tutukluluk süresini 5 yıla kadar uzatabiliyor.

Filistin resmi kaynaklarına göre, İsrail hapishanelerinde 500'e yakını idari tutuklu, 220'si çocuk olmak üzere 5 binden fazla Filistinli bulunuyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 11 Eylül 2019 Çarşamba 12:54
  1. Filistin
  2. İsrail
  3. işgal altındaki Batı Şeria

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Yeni Malatyaspor altyapısı sonuç odaklı olmayacak
    1. Yeni Malatyaspor altyapısı sonuç..
    2. Kaymakam Çınar, kurum amirleriyle bir..
    3. Kocaeli'de ağır hasarlı binalar..
    4. OPEC'in ham petrol üretimi ağustosta..
    5. Serbest piyasada altın fiyatları
    6. Uluslararası Kızılhaç Komitesi:..
    7. Bektaş, "Çağdaş çöp tesisine ulaşma..
    8. Bu binalar tehlike saçıyor
    9. ANALİZ – İnternetten öğrenilen asılsız..
    10. Elazığ’da Yukarı Fırat Türküleri..
    11. Sözün bittiği yer! Torununun..
    12. PKK amatör kaleciyi dağa kaçırdı
    13. Dicle Nehri kenarında erkek cesedi..
    14. Kendini MİT Bölge Başkanı olarak..
    15. "KKTC'deki öğrencilerimize yönelik..
    16. AK Parti’li Aydemir’den Kaymakam..
    17. CHP'li Büyükşehir Belediye başkanları..
    18. Kaymakam Duman vatandaşlar ile bir..
    19. Piyasalarda gün ortası
    20. İçişleri Bakanlığından ’hız limiti’..
    21. Cenk Tosun'dan anketlik performans
    22. Türkiye Boks Şampiyonası Teknik..
    23. Okul çağındaki çocuklara beslenme..
    24. İsteğe bağlı sigortalının ödeyeceği..
    25. 27 yıl sonra desteksiz olarak..
    26. AK Parti Giresun Milletvekili Sabri..
    27. MHP İl Başkanı Serkan Tok, "Unutmak..
    28. Borsa, günün ilk yarısında yükseldi
    29. Karatay Belediyesinden 90 bin..
    30. İstanbul Havalimanı’nda 355 metre..
    “Kusura bakmasın Bülent Arınç, şu sözlerinden sonra...”
    “Kusura bakmasın Bülent Arınç, şu sözlerinden sonra...”
    Mahkemeden Selahattin Demirtaş için flaş karar
    Mahkemeden Selahattin Demirtaş için flaş karar
    'Simit atma töreni' adı altındaki skandal görüntülere inceleme başlatıldı!
    'Simit atma töreni' adı altındaki skandal görüntülere inceleme başlatıldı!
    Parti için tarih veren Babacan açık konuştu! "Ahmet beyi severiz, ancak..."
    Parti için tarih veren Babacan açık konuştu! "Ahmet beyi severiz, ancak..."
    Türkiye için korkutan uyarı: Daha da artacak
    Türkiye için korkutan uyarı: Daha da artacak

    Günün Karikatürü

    11 Eylül 2019
    AK Parti'den Bülent Arınç'ın Ahmet Türk açıklamalarına cevap: Hiçbir adam uyduruk gerekçelerle...
    AK Parti'den Bülent Arınç'ın Ahmet Türk açıklamalarına cevap: Hiçbir adam uyduruk gerekçelerle...
    İhracı istenen Başçı: Ben bu suçları işlemeye devam edeceğim
    İhracı istenen Başçı: Ben bu suçları işlemeye devam edeceğim