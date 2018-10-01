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İsrail güçleri Gazze sınırında 7 Filistinliyi yaraladı

İsrail askerlerinin Gazze sınırında düzenlenen barışçıl 'Büyük Dönüş Yürüyüşü' gösterilerinde açtığı ateş sonucu 2'si ağır 7 Filistinlinin yaralandığı bildirildi.

01 Ekim 2018 Pazartesi 01:05
İsrail güçleri Gazze sınırında 7 Filistinliyi yaraladı

Gazze'nin doğusunda barışçıl Büyük Dönüş Yürüyüşü kapsamında bir araya gelen binlerce Filistinli, İsrail sınırı yakınlarındaki bölgelerde araç lastiği yakarak, havai fişek fırlattı.

Sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail askerlerinin, Gazze'nin doğu sınırında farklı noktalarda düzenlenen barışçıl gösterilere müdahalesinde 7 Filistinli yaralandı.

İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu, El-Bureyc mülteci kampının doğusundaki eylemlerde 1'i ağır 4 Filistinli, Cibaliya mülteci kampının doğusunda 1 Filistinli, güneydeki Han Yunus kentinin doğusunda ise 1'i ağır 2 Filistinli yaralandı. Filistinliler, 30 Mart'tan bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adı altında barışçıl gösteriler düzenliyor.

İsrail askerleri ise "sürgün edildikleri topraklarına geri dönmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını" talep eden sivil halkın üzerine gerçek mermilerle ateş açıyor. 

İsrail askerlerinin 30 Mart'tan bu yana devam eden barışçıl gösterilere müdahalesinde 180'den fazla Filistinli şehit oldu, çok sayıda kişi yaralandı.

 

Haber Tarihi: 01 Ekim 2018 Pazartesi 01:05
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