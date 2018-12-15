İsrail güçleri Filistinli 2 balıkçıyı gözaltına aldı

GAZZE (AA) - Gazze açıklarında avlanan Filistinli iki balıkçı İsrail deniz kuvvetleri tarafından gözaltına alındı.

AA muhabirine açıklama yapan Filistinli Balıkçılar Sendikası Başkanı Nizar Ayaş, İsrail deniz kuvvetlerine bağlı hücumbotların sabah saatlerinde Muhammed (24) ve Atıf Ebu Riyale (16) kardeşlere ait balıkçı teknesine otomatik silahlarla ateş açtığını söyledi.

Ardından İsrail güçlerinin tekneyi ele geçirerek Filistinli iki kardeşi gözaltına aldığını belirten Ayaş, Gazze açıklarında avlanan balıkçıların 4 mil sınırını geçmediğini ifade etti.

Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) ile İsrail arasında 1993'te imzalanan Oslo Antlaşması'na göre, Filistinliler, herhangi bir İsrail müdahalesine maruz kalmadan Gazze Şeridi'nin 20 mil açığına kadar serbest hareket edebilme hakkına sahip.

Ancak Gazze'yi 2006'dan bu yana abluka altında tutan İsrail yönetimi, avlanma sınırını kendine göre düşürerek Filistinli balıkçıların bu hakkına engel oluyor.

Gazze'deki Balıkçılar Sendikası verilerine göre, bölgede yaklaşık 50 bin kişinin geçimi, 4 bin balıkçı tarafından sağlanıyor.