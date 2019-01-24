İsrail güçleri Filistin Evkaf Bakanlığı çalışanını gözaltına aldı

RAMALLAH (AA) - İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria’nın Tubas kentindeki Filistin Vakıflar ve Dini İşler Bakanlığı’na ait binaya baskın düzenleyerek burada bulunan bir yetkiliyi kaçırdı.



Filistin Vakıflar ve Dini İşler Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, İsrail’e bağlı özel bir gücün Tubas’taki Vakıflar Müdürlüğü’ne baskın düzenlediği ve görevli Abdulkadir Beni Avde’yi kaçırdığı belirtildi.



Açıklamada Filistin Vakıflar Ve Dini İşler Bakanı Yusuf İdis’in de olayı kınadığı vurgulanarak, “İşgal devleti gözaltı ve cezalandırma operasyonlarıyla Filistin halkının iradesini kırmaya çalışıyor.” ifadelerini kullandığı aktarıldı.



Öte yandan Filistin resmi haber ajansı WAFA’da yer alan haberde ise İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs’te 3 Filistinliyi gözaltına aldığı belirtildi.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sık sık evlere baskın düzenleyen İsrail güçleri, çeşitli iddialarla Filistinlileri gözaltına alıyor. Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sıradan hale gelen gözaltılar sonrası aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Filistinlilerden bazıları günlerce gözaltı merkezlerinde tutuluyor.



Filistin resmi kaynaklarına göre, İsrail hapishanelerinde 450'si idari tutuklu, 54'ü kadın, 8'i milletvekili, 250'si çocuk olmak üzere yaklaşık 6 bin Filistinli tutuklu bulunuyor.



İsrail "idari tutukluluk" adını verdiği uygulamayla Filistinlileri istihbarata dayalı olarak 1 ila 6 ay alıkoyabiliyor. Tutuklunun, "İsrail'in güvenliği için tehlike teşkil ettiğine" karar verilmesi halinde ise askeri hakim, suç isnadında bile bulunmadan tutukluluk süresini 5 yıla kadar uzatabiliyor.