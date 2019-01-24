0553 313 94 23

İsrail güçleri Filistin Evkaf Bakanlığı çalışanını gözaltına aldı

24 Ocak 2019 Perşembe 13:08
İsrail güçleri Filistin Evkaf Bakanlığı çalışanını gözaltına aldı

RAMALLAH (AA) - İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria’nın Tubas kentindeki Filistin Vakıflar ve Dini İşler Bakanlığı’na ait binaya baskın düzenleyerek burada bulunan bir yetkiliyi kaçırdı.

Filistin Vakıflar ve Dini İşler Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, İsrail’e bağlı özel bir gücün Tubas’taki Vakıflar Müdürlüğü’ne baskın düzenlediği ve görevli Abdulkadir Beni Avde’yi kaçırdığı belirtildi.

Açıklamada Filistin Vakıflar Ve Dini İşler Bakanı Yusuf İdis’in de olayı kınadığı vurgulanarak, “İşgal devleti gözaltı ve cezalandırma operasyonlarıyla Filistin halkının iradesini kırmaya çalışıyor.” ifadelerini kullandığı aktarıldı.

Öte yandan Filistin resmi haber ajansı WAFA’da yer alan haberde ise İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs’te 3 Filistinliyi gözaltına aldığı belirtildi.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sık sık evlere baskın düzenleyen İsrail güçleri, çeşitli iddialarla Filistinlileri gözaltına alıyor. Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sıradan hale gelen gözaltılar sonrası aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Filistinlilerden bazıları günlerce gözaltı merkezlerinde tutuluyor.

Filistin resmi kaynaklarına göre, İsrail hapishanelerinde 450'si idari tutuklu, 54'ü kadın, 8'i milletvekili, 250'si çocuk olmak üzere yaklaşık 6 bin Filistinli tutuklu bulunuyor.

İsrail "idari tutukluluk" adını verdiği uygulamayla Filistinlileri istihbarata dayalı olarak 1 ila 6 ay alıkoyabiliyor. Tutuklunun, "İsrail'in güvenliği için tehlike teşkil ettiğine" karar verilmesi halinde ise askeri hakim, suç isnadında bile bulunmadan tutukluluk süresini 5 yıla kadar uzatabiliyor.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 24 Ocak 2019 Perşembe 13:08
  1. Filistin
  2. İsrail
  3. işgal altındaki Batı Şeria

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Galatasaray'da Göztepe maçı hazırlıkları
    1. Galatasaray'da Göztepe maçı hazırlıkları
    2. BM'den Venezuela'da tansiyonu düşürme..
    3. Irak açıkladı: Bin Selman'dan şaşırtan..
    4. Şehit Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan..
    5. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron:..
    6. CHP İzmir Konak belediye başkan..
    7. İş insanlarının FETÖ davası
    8. iOS 12.1.3 güncellemesini kimler..
    9. Bahçeşehir Koleji eğitim modelini..
    10. Borsa şirketlerinin piyasa değeri
    11. Günün ilk yarısında değer kaybeden..
    12. Trump'a tek laf etmediler! BM'den..
    13. GRAFİKLİ - Tunus seçim dönemine yeni..
    14. Eski Yargıtay üyesi Ekinci'ye hapis..
    15. HDP Diyarbakır İl Başkanı hakkındaki..
    16. Günün ilk yarısında en çok değer..
    17. CIA, Venezuela'da 'çevrimiçi'!
    18. HGM Atlas ve HGM Küre Uygulamaları..
    19. Günün ilk yarısında endekslerin..
    20. Günün ilk yarısında işlem hacmi..
    Binali Yıldırım'dan şart koşup 'oy vereceğim' diyen vatandaşa usta işi cevap
    Binali Yıldırım'dan şart koşup 'oy vereceğim' diyen vatandaşa usta işi cevap
    İsrailli gazeteci tehdit etti, İsveçli Bakan gözyaşlarını tutamadı
    İsrailli gazeteci tehdit etti, İsveçli Bakan gözyaşlarını tutamadı
    Dehşet veren olay! Sular çekildi, her yeri yılan sardı
    Dehşet veren olay! Sular çekildi, her yeri yılan sardı
    İşte Türkiye'nin yeni deprem haritası!
    İşte Türkiye'nin yeni deprem haritası!
    Ayaklanan halk terör örgütü PKK'ya 24 saat süre verdi
    Ayaklanan halk terör örgütü PKK'ya 24 saat süre verdi

    Günün Karikatürü

    24 Ocak 2019
    Esed rejimi resmen savaş ilan etti: Saldırılar sürerse havalimanını vururuz
    Esed rejimi resmen savaş ilan etti: Saldırılar sürerse havalimanını vururuz
    Öğrencisiyle pikniğe giden Müdür Yardımcısı kayboldu
    Öğrencisiyle pikniğe giden Müdür Yardımcısı kayboldu