İsrail güçleri bayram kutlamaları için El Halil’in ana caddesini Filistinlilere kapattı

İsrail güçleri, Hamursuz Bayramı etkinliklerini gerekçe göstererek Batı Şeria’daki El Halil şehrinin ana caddelerini ve bölgedeki dükkânları kapattı. Bugün ve yarın 25 bin Yahudi yerleşimci, Halilurrahman Camii’ni ziyaret edecek.

İsrail güçleri, Hamursuz Bayramı’nın üçüncü gününde Batı Şeria’daki El Halil şehrinin ana caddesini kapattı. Yahudi yerleşimcilerin Halilurrahman Camii’ne gidebilmesi için yolu kapatan İsrail askerleri, şehrin merkezine giden yoldaki bütün dükkânlara da kepenk indirtti. Yahudiler için güvenliğin sağlandığını ileri süren İsrail askerleri, bugün ve yarın Filistinlilerin kendi şehirlerindeki caddelerini kullanmasını yasakladı.

Bugün yaklaşık 25 bin Yahudi yerleşimci El Halil şehrini ziyaret etti. Kudüs kadar değer verilen El Halil şehrindeki Halilurrahman Camii’nde Hazreti İbrahim aleyhisselam, oğlu Hazreti İshak ve torunları Hazreti Yakup ve Hazreti Yusuf’un eşlerinin kabirleri bulunuyor. Ertesi gün topluca Halilurrahman Camii’ne gidecek olan Yahudi yerleşimciler bir dizi etkinlik ve törenler düzenleyecek.

Şehri işgal eden İsrail askerleri, bugün ve yarın şehirde okulların ve Halilurrahman Camii’ne Müslümanların ziyaretinin yasaklandığını duyurdu.