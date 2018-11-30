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İsrail güçleri Batı Şeria'daki gösterilere müdahale etti

30 Kasım 2018 Cuma 13:58
İsrail güçleri Batı Şeria'daki gösterilere müdahale etti

RAMALLAH (AA) - İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde Ayrım Duvarı ve Yahudi yerleşim birimleri karşıtı protesto düzenleyen Filistinlilere müdahale etti.

Filistinliler, Batı Şeria'nın çeşitli kentlerinde cuma namazı sonrası Yahudi yerleşim birimleri ve Ayrım Duvarı'nı protesto için gösteri düzenledi.

İsrail askerleri Ramallah'ın Nelin, El-Mugayir ve Ras Karkar beldelerinde, Nablus kentine bağlı Kafr Kaddum beldesinde gösteri düzenleyen Filistinlilere gerçek ve plastik mermi ile göz yaşartıcı gazla müdahale etti.

Göstericiler ise askerlere taş atarak karşılık verdi.

El-Mugayir Köy Meclisi Başkanı Emin Ebu Ulya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Yahudi yerleşimcilerin Filistinlilere ait tarım arazilerini ele geçirmesi ve buralara yasa dışı yerleşim birimleri inşa etmesi nedeniyle eylemler düzenlendiğini belirtti.

Ebu Ulya, Filistinlilerin yerleşim birimleri ortadan kalkana dek protestolarını sürdüreceğini ifade etti.

Filistin'de 2000 yılında patlak veren Aksa İntifadası'nın (2. İntifada) ardından İsrail yönetimi, 2002 yılında "güvenlik" gerekçesiyle Batı Şeria ile İsrail arasına Ayrım Duvarı inşasına başlamıştı. Ayrım Duvarı nedeniyle Batı Şeria'daki 3 milyona yakın Filistinli, işgal altındaki Doğu Kudüs ve İsrail'e geçemiyor.

Ayrım Duvarı ve yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri inşasına karşı her hafta cuma günü düzenlenen gösterilere İsrail askerleri gerçek ve plastik merminin yanı sıra göz yaşartıcı gaz ve bazen tazyikli atık suyla müdahale ediyor.

Haber Tarihi: 30 Kasım 2018 Cuma 13:58
  1. Batı Şeria
  2. Filistin
  3. İsrail

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