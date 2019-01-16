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İsrail güçleri Batı Şeria'da Filistinli ailenin evini yıktı

16 Ocak 2019 Çarşamba 13:00
İsrail güçleri Batı Şeria'da Filistinli ailenin evini yıktı

KUDÜS (AA) - İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinli bir aileye ait baraka evi "ruhsatsız" olduğu gerekçesiyle yıktı.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail askerleri buldozlerle Eriha'nın Fasayil köyünde Filistinli bir ailenin yaşadığı barakayı yıkarak aileyi evsiz bıraktı.

Yerel kaynaklar, İsrail güçlerinin Filistinli ailenin evlerini "C bölgesi" olarak nitelendirilen araziye ruhsatsız olarak inşa ettiği gerekçesiyle yıktığını aktardı.

Kış ortasında aileyi evsiz bırakan İsrail güçleri, işgal altındaki Doğu Kudüs ile Batı Şeria'da sık sık Filistinlilere ait ev ve iş yerlerini"ruhsatsız" olduğu gerekçesiyle yıkıyor.

Filistinli kaynaklara göre, İsrail makamları, sadece geçen yıl Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da Filistinlilere ait 538 ev ve iş yerini "ruhsatsız" olduğunu gerekçe göstererek yıktı.

Filistin ile İsrail yönetimi arasında 1995'te imzalanan "İkinci Oslo Anlaşması" çerçevesinde Batı Şeria; A, B ve C bölgelerine ayrılmıştı.

Yüzde 18'i kapsayan "A bölgesi"nin yönetimi idari ve güvenlik olarak Filistin'e; yüzde 21'lik "B bölgesi"nin idari yönetimi Filistin'e, "güvenliği" İsrail'e devredilmiş; yüzde 61'ini oluşturan "C bölgesi"nin ise "idari yönetimi ve güvenliği" İsrail'e bırakılmıştı.

İsrail yönetimi kendi kontrolünde olduğu gerekçesiyle çoğunlukla "C" bölgesinde Filistinlilerin yeni bina veya genişletme çalışması yapmasına izin vermiyor.

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Haber Tarihi: 16 Ocak 2019 Çarşamba 13:00
  1. Filistin
  2. İsrail
  3. yıkım

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