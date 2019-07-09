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İsrail güçleri Batı Şeria'da bir Filistinliyi vurarak yaraladı

09 Temmuz 2019 Salı 12:54
İsrail güçleri Batı Şeria'da bir Filistinliyi vurarak yaraladı

KUDÜS (AA) - İsrail güçleri işgal altındaki Batı Şeria'da "mahkeme önünde bekleyen polislere molotof kokteyli attığı" iddiasıyla bir Filistinliyi vurarak yaraladı.

İsrail polisinden yapılan yazılı açıklamada, kimliği belirtilmeyen bir Filistinlinin Batı Şeria'nın kuzeyindeki Nablus kenti yakınlarında bulunan Salim Askeri Mahkemesi önünde bekleyen İsrail polislerine molotof kokteyli attığı ileri sürüldü.

Söz konusu Filistinlinin mahkeme önünde bekleyen polislerce vücudunun alt kısmından vurulduğu ifade edilirken, sağlık durumu hakkında bilgi verilmedi.

Olaya ilişkin Filistin makamlarından ise henüz bir açıklama yapılmadı.

İsrail güçleri, "bıçaklı saldırı girişimi" veya "araçla ezme girişimi" iddiasıyla Filistinlilere yönelik ihlallerini sürdürürken, insan hakları örgütleri ise İsrail'i Filistinlilere karşı yargısız infaz yapmakla suçluyor.


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Haber Tarihi: 09 Temmuz 2019 Salı 12:54
  1. Batı Şeria
  2. Filistin
  3. İsrail

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