0553 313 94 23

İsrail güçleri Batı Şeria'da 8 Filistinliyi gözaltına aldı

07 Ağustos 2019 Çarşamba 11:18
İsrail güçleri Batı Şeria'da 8 Filistinliyi gözaltına aldı

KUDÜS (AA) - İsrail askerleri işgal altındaki Batı Şeria'da 8 Filistinliyi gözaltına aldı.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerine gece düzenlenen baskınlarda "terör eylemlerine karıştıkları" iddiasıyla 8 Filistinlinin gözaltına alındığı belirtildi.

Açıklamada, söz konusu Filistinlilerin bölgedeki gözaltı merkezine sevk edildiği aktarıldı.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sık sık evlere baskın düzenleyen İsrail güçleri, çeşitli iddialarla Filistinlileri gözaltına alıyor.

Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sıradan hale gelen gözaltılar sonrası aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Filistinlilerden bazıları günlerce gözaltı merkezlerinde tutuluyor.

Filistin resmi kaynaklarına göre, İsrail hapishanelerinde 500'e yakını idari tutuklu, 220'si çocuk olmak üzere 5 binden fazla Filistinli bulunuyor.

İsrail, "idari tutukluluk" adını verdiği uygulamayla Filistinlileri istihbarata dayalı olarak 1 ila 6 ay alıkoyabiliyor. Tutuklunun, "İsrail'in güvenliği için tehlike teşkil ettiğine" karar verilmesi halinde askeri hakim, suç isnadında bile bulunmadan tutukluluk süresini 5 yıla kadar uzatabiliyor


Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 07 Ağustos 2019 Çarşamba 11:18
  1. Filistin
  2. İsrail
  3. işgal altındaki Batı Şeria ile Doğu Kudüs

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Mersin’de orman yangını
    1. Mersin’de orman yangını
    2. Eurocup MVP’si Will Thomas Zenit’te
    3. Kuzey Kore'den füzelerin uyarı olduğu..
    4. Polis memurluğu başvuruları başladı
    5. Takımlar sezonu açtı
    6. Turizmcilerden tatilcilere..
    7. Mersin'de orman yangını! 6 arazöz ve 2..
    8. "Zeka Gücü" çocuklarından dünya..
    9. 12 İsraillinin tecavüzüne uğrayan..
    10. Karaman’da yaban domuzlarına karşı..
    11. Erzurum’da mağara turizmi..
    12. "İstanbul Birlikleri"nden 4 milyar..
    13. Bu yöntem ile lüks otomobiller hayal..
    14. Sur Yapı Antalya’da dev kampanya
    15. İstanbul’da sahte içki operasyonu: 19..
    16. Şampiyonlardan Belediye Başkanı..
    17. ASELSAN'dan yeni ortaklık! İmzalar tamam
    18. Kayıtlar 19 Ağustos’ta
    19. Cumhuriyet tarihinde ilk olacak bir..
    20. Bakan Hulusi Akar'dan önemli görüşme..
    21. Akar: "(Güvenli bölge) Planlarımız,..
    22. Mermer işletmelerindeki sorunlar..
    23. 80 kişilik işe 600 kişi başvurdu
    24. MSB: "Pençe Harekatında 4 PKK’lı..
    25. EYT ne oldu? Mansur Yavaş Emeklilikte..
    26. Hazine ve Maliye Bakanlığına yeni..
    27. Makarna ihracatına fason darbesi
    28. Milli Savunma Bakanı Akar, ABD’yle..
    29. Babacan Holding'ten Kurban Bayramı..
    30. Twitter paylaşımları yüzünden işinden..
    Ruslar ABD'nin küstah planını deşifre etti! 'Türkiye'nin operasyonuna böyle engel olacaklar'
    Ruslar ABD'nin küstah planını deşifre etti! 'Türkiye'nin operasyonuna böyle engel olacaklar'
    Fatih Altaylı o ismi bombaladı! 'Böyle giderse erken tezkere alacak'
    Fatih Altaylı o ismi bombaladı! 'Böyle giderse erken tezkere alacak'
    AK Parti'den Kaz Dağları açıklaması: Buraya ruhsat verilirken...
    AK Parti'den Kaz Dağları açıklaması: Buraya ruhsat verilirken...
    ABD'den skandal Türkiye açıklaması: Engelleyeceğiz
    ABD'den skandal Türkiye açıklaması: Engelleyeceğiz
    Suudi Arabistan ve BAE'nin gizli planı deşifre oldu! Hedef "Türkiye'yi yıkmak"
    Suudi Arabistan ve BAE'nin gizli planı deşifre oldu! Hedef "Türkiye'yi yıkmak"

    Günün Karikatürü

    05 Ağustos 2019
    Yoksa bu yüzden mi karşı çıkıyorlar? İmamoğlu'nun babası Kaz Dağları'nı parsellemiş!
    Yoksa bu yüzden mi karşı çıkıyorlar? İmamoğlu'nun babası Kaz Dağları'nı parsellemiş!
    “Erdoğan bu ziyaretle, nasıl mücadele edeceğinin sinyali verdi!”
    “Erdoğan bu ziyaretle, nasıl mücadele edeceğinin sinyali verdi!”