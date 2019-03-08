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İsrail güçleri Batı Şeria'da 7 Filistinliyi yaraladı

- İsrail güçlerinin Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde düzenlenen gösterilere müdahalesinde 7 Filistinli yaralandı

08 Mart 2019 Cuma 17:02
İsrail güçleri Batı Şeria'da 7 Filistinliyi yaraladı

KUDÜS (AA) - İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde düzenlenen gösterilere müdahale ederek 7 Filistinliyi yaraladı.

Ramallah'a bağlı Beyt Sira beldesi yakınında toplanan Filistinliler, İsrail güçleri tarafından pazartesi günü "araçlı saldırı" girişiminde bulunduğu iddiasıyla şehit edilen ve cenazelerine el konulan 2 Filistinli gencin naaşlarının ailelerine teslim edilmesi için gösteri düzenledi.

Filistin bayrakları taşıyan göstericiler, 4 Mart'ta Ramallah yakınındaki Kefr Nima köyünün girişinde 2 Filistinlinin şehit edilmesine ve İsrail zulmüne tepki gösterdi.

İsrail güçleri, göstericilere karşı plastik mermi ve göz yaşartıcı gaz kullanırken, Filistinliler de taş atarak karşılık verdi.

Filistinli sağlık ekiplerinin aktardığı bilgiye göre, İsrail güçlerinin plastik mermiyle vurduğu 5 Filistinli yaralandı, çok sayıda kişi de atılan gazdan etkilendi.

İsrail güçleri, pazartesi günü Ramallah yakınlarındaki Kefr Nima köyü girişindeki İsrail askerlerine "araçlı saldırı" girişiminde bulundukları iddiasıyla 20 yaşındaki Emir Derrac ile 29 yaşındaki Yusuf Enkavi'yi şehit etmiş, Filistinli şehitlerin cenazelerine de el koymuştu.

İsrail ordusu, olayda 2 İsrail askerinin yaralandığını açıklamıştı.

- Kefr Kaddum'da 2 Filistinli yaralandı

Öte yandan Nablus kentine bağlı Kefr Kaddum beldesinde cuma namazı sonrası Yahudi yerleşim birimleri ve Ayrım Duvarı'nı protesto amacıyla gösteri düzenlendi.

Görgü tanıkları, İsrail güçlerinin gösteriye müdahale ettiğini ve 2 Filistinlinin yaralandığını belirtti.

Ayrım Duvarı ve yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri inşasına karşı her hafta cuma günü düzenlenen gösterilere İsrail askerleri gerçek ve plastik merminin yanı sıra göz yaşartıcı gaz ve bazen tazyikli atık suyla müdahale ediyor.

Filistin'de 2000 yılında patlak veren Aksa İntifadası'nın (2. İntifada) ardından İsrail yönetimi, 2002 yılında "güvenlik" gerekçesiyle Batı Şeria ile İsrail arasına Ayrım Duvarı inşasına başlamıştı. Ayrım Duvarı nedeniyle Batı Şeria'daki 3 milyona yakın Filistinli, işgal altındaki Doğu Kudüs'e ve İsrail'e geçemiyor.

İsrail'in 1967'de işgal ettiği Batı Şeria'da 250'ye yakın yasa dışı Yahudi yerleşim birimi bulunuyor. Bu yerlerde ikamet eden 400 binden fazla Yahudi yerleşimci, Batı Şeria'da işgal boyunduruğu altında yaşayan Filistinliler için hayatı daha da zor hale getiriyor.

Uluslararası hukuka göre, işgal altındaki topraklarda yer alan tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor.




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Haber Tarihi: 08 Mart 2019 Cuma 17:02
  1. Batı Şeria
  2. Filistin
  3. İsrail

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