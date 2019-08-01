0553 313 94 23

İsrail güçleri Batı Şeria'da 7 Filistinliyi gözaltına aldı

01 Ağustos 2019 Perşembe 11:19
İsrail güçleri Batı Şeria'da 7 Filistinliyi gözaltına aldı

KUDÜS (AA) - İsrail askerleri işgal altındaki Batı Şeria'da 7 Filistinliyi gözaltına aldı.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerine gece düzenlenen baskınlarda "terör eylemlerine karıştıkları" iddiasıyla 7 Filistinlinin gözaltına alındığı belirtildi.

Açıklamada, söz konusu Filistinlilerin bölgedeki gözaltı merkezine sevk edildiği aktarıldı.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sık sık evlere baskın düzenleyen İsrail güçleri, çeşitli iddialarla Filistinlileri gözaltına alıyor.

Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sıradan hale gelen gözaltılar sonrası aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Filistinlilerden bazıları günlerce gözaltı merkezlerinde tutuluyor.

Filistin resmi kaynaklarına göre, İsrail hapishanelerinde 500'e yakını idari tutuklu, 220'si çocuk olmak üzere 5 binden fazla Filistinli bulunuyor.

İsrail, "idari tutukluluk" adını verdiği uygulamayla Filistinlileri istihbarata dayalı olarak 1 ila 6 ay alıkoyabiliyor. Tutuklunun, "İsrail'in güvenliği için tehlike teşkil ettiğine" karar verilmesi halinde askeri hakim, suç isnadında bile bulunmadan tutukluluk süresini 5 yıla kadar uzatabiliyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 01 Ağustos 2019 Perşembe 11:19
  1. Filistin
  2. İsrail
  3. işgal altındaki Batı Şeria

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    BMW grubunun net karı yaklaşık yüzde 29 azaldı
    1. BMW grubunun net karı yaklaşık yüzde..
    2. Motosikletler çarpıştı: 1 yaralı
    3. Yalovalı kesme çiçek üreticilerinin..
    4. Mahallede şenlik var
    5. Şehzadeler’de bozulan yollar bakıma..
    6. YAŞ atama kararları listesi 2019
    7. "Ankara'nın tarımsal üretim değeri 7,5..
    8. Bilecik’te Saha Komiserleri Derneği..
    9. İBB şirketleri olağanüstü genel kurula..
    10. Bilecik’te TAMP Toplantısı yapıldı
    11. Eskişehir’de fahri trafik müfettişleri..
    12. FETÖ'nün mahrem imamına hapis cezası
    13. 3. Tarım ve Orman Şurası Paydaş..
    14. CMAS Paletli Yüzme Gençler Dünya..
    15. Erciş’te bin 580 paket kaçak sigara..
    16. Veba bütün ilçeyi sardı! Giriş ve..
    17. İstanbul Valiliği’nden düzensiz..
    18. Ruanda, ebola yüzünden Kongo sınırını..
    19. Paletli Yüzme Gençler Dünya..
    20. GÜNCELLEME 2 - Bursa'da aranan çocuk..
    21. Başkan Kılca: "Karatay’da asfaltsız..
    22. Baydilli Karaköprü’yü sokak sokak..
    23. İTO'ya göre fiyat artışları
    24. Büfe hırsızları polisten kaçamadı
    25. Şehit ailesinden Anayasa Mahkemesi'ne..
    26. Bu 7 belirti varsa şeker hastası..
    27. Çocuklar dijitalden uzakta doğal..
    28. Yaz Kur’an Kursları arası futbol..
    29. Muş Belediyesi Ağustos Ayı Meclis..
    30. Kütahyalı şehit ailesinden AYM’nin..
    Azerbaycan Türkiye'den savaş uçağı için yardım istedi
    Azerbaycan Türkiye'den savaş uçağı için yardım istedi
    Melih Gökçek'ten zehir zemberek sözler: Kanımı içseler doymazlar
    Melih Gökçek'ten zehir zemberek sözler: Kanımı içseler doymazlar
    Diriliş Ertuğrul'un yapımcısı müjdeyi verdi! Sosyal medya yıkıldı
    Diriliş Ertuğrul'un yapımcısı müjdeyi verdi! Sosyal medya yıkıldı
    İsrail medyasından bomba iddia! Türkiye'ye F-35 komplosu
    İsrail medyasından bomba iddia! Türkiye'ye F-35 komplosu
    Temel Karamollaoğlu'ndan flaş çıkış! 'Harekat sırf iktidara karşı olduğu için doğru bulmuyorum'
    Temel Karamollaoğlu'ndan flaş çıkış! 'Harekat sırf iktidara karşı olduğu için doğru bulmuyorum'

    Günün Karikatürü

    01 Ağustos 2019
    Akılalmaz olay! Okuduğu duayı beğenmeyip imamı dövdüler
    Akılalmaz olay! Okuduğu duayı beğenmeyip imamı dövdüler
    Yunanistan’a resti böyle çekti… 'İstediğiniz kadar konuşun Türkiye arkamızdadır'
    Yunanistan’a resti böyle çekti… 'İstediğiniz kadar konuşun Türkiye arkamızdadır'