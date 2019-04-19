0553 313 94 23
Seçim 2019 Sayfası

İsrail güçleri Batı Şeria'da 6 Filistinliyi yaraladı

Batı Şeria'daki gösterilere müdahale eden İsrail askerleri, aralarında AA serbest foto muhabiri Nidal Iştiyye ile bir başka gazetecinin de bulunduğu 6 Filistinliyi plastik mermiyle yaraladı

19 Nisan 2019 Cuma 17:14
İsrail güçleri Batı Şeria'da 6 Filistinliyi yaraladı

KUDÜS (AA) – İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri ve Ayrım Duvarı'nı protesto eden Filistinlilere müdahale etti, 2'si gazeteci 6 kişi plastik mermiyle yaralandı.

Filistinliler, işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli noktalarında, cuma namazının ardından İsrail'in yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri ve Ayrım Duvarı'nı protesto etmek için toplandı.

İsrail askerleri Filistinli göstericilere plastik mermi ve göz yaşartıcı gazla müdahale etti.

Filistin Halk Direniş Komiteleri Kefr Kaddum Beldesi Koordinatörü Murad Iştivi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail güçlerinin Batı Şeria'nın kuzeyindeki Nablus kentine bağlı Kefr Kaddum beldesindeki gösteriye müdahalesinde 6 Filistinlinin plastik mermiyle yaralandığını, birçok göstericinin de gazdan etkilendiğini söyledi.

Filistinlilerin de İsrail askerlerine taşla karşılık verdiğini ifade eden Iştivi, plastik mermiyle yaralananlar arasında Anadolu Ajansı (AA) serbest foto muhabiri Nidal Iştiyye ile bir başka gazetecinin de bulunduğunu aktardı. Yaralıların hastaneye kaldırıldığı kaydedildi.

Filistin'de 2000 yılında patlak veren Aksa İntifadası'nın (2. İntifada) ardından İsrail yönetimi, 2002 yılında "güvenlik" gerekçesiyle Batı Şeria ile İsrail arasına Ayrım Duvarı inşasına başlamıştı. Ayrım Duvarı nedeniyle Batı Şeria'daki 3 milyona yakın Filistinli, işgal altındaki Doğu Kudüs ve İsrail'e geçemiyor.

Ayrım Duvarı ve yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri inşasına karşı her hafta cuma günü düzenlenen gösterilere İsrail askerleri gerçek ve plastik merminin yanı sıra göz yaşartıcı gaz ve bazen tazyikli atık suyla müdahale ediyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 19 Nisan 2019 Cuma 17:14
  1. Filistin
  2. İsrail
  3. işgal altındaki Batı Şeria

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Öğrencilerinden tüketici hakları semineri
    1. Öğrencilerinden tüketici hakları..
    2. Zabıt katibi rüşvet iddiasıyla..
    3. Tahkim Kurulu, Mehmet Ekici'nin 3..
    4. Altının kilogramı 238 bin 600 liraya..
    5. Tekirdağ’da göçmen kaçakçılığı..
    6. OYDER başkanlığına yeniden..
    7. Ömer Halis Demir, futbol turnuvası..
    8. Voleybol 1. Lig Erkekler Final Etabı..
    9. Siirt'te uyuşturucu operasyonu: 3 kişi..
    10. Başkan Büyükakın, makamını 6. sınıf..
    11. Hakkında 18 yıl hapis cezası bulunan..
    12. Başakşehir’de tiyatro festivali adı..
    13. Yıldız futbolcu 1,5 milyon TL'lik..
    14. FETÖ'nün 24 sanıklı ‘Sultan Baba'..
    15. Okan Buruk kimdir nereli ve kaç..
    16. U15 Milli Takımı, Beyaz Rusya'yı 1-0..
    17. 2. Uluslararası Bankacılık Kongresi
    18. İsrail güçleri Batı Şeria'da 6..
    19. Böbreğinde 10 santimetre tümör tespit..
    20. Yüksekova’da mühimmat ele geçirildi
    İmamoğlu'ndan 'Erdoğan'ı karşılamada bulunacak mısınız?' sorusuna cevap!
    İmamoğlu'ndan 'Erdoğan'ı karşılamada bulunacak mısınız?' sorusuna cevap!
    İmamoğlu, 'Cumhurbaşkanı adayı olacak mısınız?' sorusunu cevapladı
    İmamoğlu, 'Cumhurbaşkanı adayı olacak mısınız?' sorusunu cevapladı
    Türkiye'ye kritik uyarı: Stratejik kasırga geliyor!
    Türkiye'ye kritik uyarı: Stratejik kasırga geliyor!
    3 bin kişi HAK-İŞ’ten istifa ettirildi!
    3 bin kişi HAK-İŞ’ten istifa ettirildi!
    HDP'den İmamoğlu'na tebrik yağdı!
    HDP'den İmamoğlu'na tebrik yağdı!

    Günün Karikatürü

    19 Nisan 2019
    Ekrem İmamoğlu'nun skandal talimatı ortaya çıktı! Bütün mahrem bilgileri...
    Ekrem İmamoğlu'nun skandal talimatı ortaya çıktı! Bütün mahrem bilgileri...
    AK Parti'den seçim hamlesi! Yeni yol haritası belirlendi
    AK Parti'den seçim hamlesi! Yeni yol haritası belirlendi