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İsrail güçleri Batı Şeria'da 4 Filistinliyi yaraladı

Batı Şeria'da düzenlenen Yahudi yerleşim birimleri ve Ayrım Duvarı protestolarına müdahale eden İsrail güçleri, 4 Filistinliyi plastik mermiyle yaraladı

05 Temmuz 2019 Cuma 17:53
İsrail güçleri Batı Şeria'da 4 Filistinliyi yaraladı

KUDÜS (AA) - İsrail güçlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'da yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri ve Ayrım (Utanç) Duvarı'nı protesto etmek isteyen Filistinlilere müdahalesinde 4 kişi plastik mermiyle yaralandı.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, bir grup Filistinli, Batı Şeria'nın kuzeyindeki Nablus kentine bağlı Kefr Kaddum beldesinde cuma namazı sonrası yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri ve Ayrım Duvarı'nı protesto etmek için gösteri düzenledi.

İsrail güçleri göstericilere plastik mermi, göz yaşartıcı gaz ve ses bombalarıyla müdahale ederken, Filistinliler ise askerlere taş atarak karşılık verdi.

Kefr Kaddum'daki gösteride 4 Filistinli plastik mermiyle yaralandı, çok sayıda Filistinli de atılan gazdan etkilendi.

Filistin'de 2000 yılında patlak veren Aksa İntifadası'nın (2. İntifada) ardından İsrail yönetimi, 2002'de "güvenlik" gerekçesiyle Batı Şeria ile İsrail arasına "Ayrım Duvarı" inşasına başlamıştı. Ayrım Duvarı nedeniyle Batı Şeria'daki 3 milyona yakın Filistinli, işgal altındaki Doğu Kudüs ve İsrail'e geçemiyor.

Ayrım Duvarı ve yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri inşasına karşı her hafta cuma günü düzenlenen protestolara, İsrail askerleri gerçek ve plastik merminin yanı sıra göz yaşartıcı gaz ve bazen tazyikli atık suyla müdahale ediyor.

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Haber Tarihi: 05 Temmuz 2019 Cuma 17:53
  1. Batı Şeria
  2. Filistin
  3. Gösteri
  4. İsrail

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