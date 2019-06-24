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İsrail güçleri Batı Şeria'da 4 Filistinliyi yaraladı

İsrail güçleri Bahreyn'de düzenlenecek ekonomi çalıştayını protesto eden göstericilere müdahale ederek ikisi plastik mermiyle olmak üzere 4 Filistinliyi yaraladı

24 Haziran 2019 Pazartesi 23:41
İsrail güçleri Batı Şeria'da 4 Filistinliyi yaraladı

KUDÜS (AA) İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'da, Bahreyn'de düzenlenecek "Refah için Barış" isimli ekonomi çalıştayını protesto eden göstericilere müdahale ederek 4 Filistinliyi yaraladı.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, Batı Şeria'nın güneyindeki El Halil kentinde toplanan çok sayıda Filistinli gösterici ABD'nin öncülüğünde 25-26 Haziran'da Bahreyn'in başkenti Manama'da düzenlenecek ekonomi çalıştayına tepki göstermek için protesto düzenledi.

Filistin bayraklarıyla sokaklara çıkan Filistinliler, sık sık Bahreyn'deki ekonomi çalıştayı aleyhine sloganlar attı.

İsrail askerleri, göstericilere plastik mermi ve göz yaşartıcı gazla müdahale ederken, Filistinliler ise taş atarak karşılık verdi.

Filistin Kızılayı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, İsrail güçleri göstericilere müdahale ederek ikisi plastik mermiyle olmak üzere 4 Filistinliyi yaraladı.

Ramallah başta olmak üzere Batı Şeria'nın farklı kentlerinde Bahreyn'deki çalıştayı protesto etmek amacıyla bugün çok sayıda gösteri düzenlenmişti


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Haber Tarihi: 24 Haziran 2019 Pazartesi 23:41
  1. Batı Şeria
  2. İsrail
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