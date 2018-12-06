İsrail güçleri Batı Şeria'da 4 Filistinliyi yaraladı

KUDÜS (AA) - İsrail güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin Mülteci Kampı'nda düzenlenen protestoya müdahalesinde 4 Filistinli gerçek mermiyle yaralandı.

Görgü şahitlerinden alınan bilgiye göre, İsrail askerleri Cenin Mülteci Kampı'na baskın düzenleyerek bazı evleri aradı ve 2 Filistinliyi gözaltına aldı.

Baskına tepki gösteren Filistinlilerin düzenlediği protestoya İsrail askerlerinin gerçek mermi ve göz yaşartıcı gazla müdahale ettiği, göstericilerin ise taş atarak karşılık verdiği aktarıldı.

Filistinli sağlık yetkililerinden alınan bilgiye göre, İsrail güçlerinin müdahalesinde gerçek mermiyle vurulan 4 kişi Cenin'deki Halil Süleyman Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumuna ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

Bu arada İsrail güçlerinin müdahalesinde gazdan etkilenen çok sayıda Filistinlinin de hastaneye gelerek tedavi olduğu ifade edildi.