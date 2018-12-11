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İsrail güçleri Batı Şeria'da 1 Filistinliyi şehit etti

11 Aralık 2018 Salı 12:41
İsrail güçleri Batı Şeria'da 1 Filistinliyi şehit etti

KUDÜS (AA) - İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'da "araçlı saldırı girişimde bulunduğu" iddiasıyla bir Filistinliyi vurarak şehit etti.

Filistin Kızılayı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, kimliği henüz belirlenemeyen bir Filistinliye Batı Şeria'nın El Halil kentine bağlı İdna Köyü yakınlarında İsrail güçlerince ateş açıldı. Ağır yaralanan Filistinlinin, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği aktarıldı.

İsrail polisinden yapılan yazılı açıklamada ise "El Halil'in İdna Köyünde Filistinli bir kişi aracını bölgede güvenlik önlemi alan İsrail sınır polisinin üzerine sürdü. Şüpheli araca ateş açılırken, olayda İsrail güçlerinden yaralanan olmadı." ifadelerine yer verildi.

İsrail güçleri, "bıçaklı saldırı girişimi" veya "araçla ezme girişimi" iddiasıyla Filistinlilere yönelik ihlallerini sürdürürken, insan hakları örgütleri İsrail'i Filistinlilere karşı yargısız infaz yapmakla suçluyor.

Haber Tarihi: 11 Aralık 2018 Salı 12:41
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  2. Filistin
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