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İsrail güçleri âmâ Filistinliyi gözaltına aldı

16 Aralık 2018 Pazar 13:33
İsrail güçleri âmâ Filistinliyi gözaltına aldı

KUDÜS (AA) - İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'da birisi âmâ, dördü çocuk 11 Filistinliyi gözaltına aldı.

Filistin basınında yer alan habere göre, Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde gece düzenlenen operasyonlarda "terör eylemlerine karıştıkları" iddiasıyla 11 Filistinli İsrail güçlerince gözaltına alındı.

Gözaltına alınanlar arasında orta yaşlarda olduğu dile getirilen görme engelli Ali Hanun ile 4 çocuğun da olduğu ifade edildi.

Hanun'un Ramallah kentine bağlı Mezra el-Garbiye köyünde ikamet ettiği ve dün gece evinde gözaltına alındığı kaydedildi.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sık sık evlere baskın düzenleyen İsrail güçleri, çeşitli iddialarla Filistinlileri gözaltına alıyor.

Filistin resmi kaynaklarına göre, İsrail hapishanelerinde 52'si kadın, 430'u idari tutuklu, 6'sı milletvekili ve 270'i çocuk olmak üzere 6 bin Filistinli tutuklu bulunuyor.

İsrail ayrıca "idari tutukluluk" adını verdiği uygulamayla Filistinlileri istihbarata dayalı olarak 1 ila 6 ay alıkoyabiliyor. Tutuklunun, "İsrail'in güvenliği için tehlike teşkil ettiğine" karar verilmesi hâlinde askeri hâkim, suç isnadında bile bulunmadan tutukluluk süresini 5 yıla kadar uzatabiliyor.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 16 Aralık 2018 Pazar 13:33
  1. Batı Şeria
  2. Filistin
  3. İsrail

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