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İsrail güçleri 8 Filistinliyi gözaltına aldı

İsrail askerleri işgal altındaki Batı Şeria'da 8 Filistinliyi gözaltına aldı.

18 Mart 2019 Pazartesi 11:28
İsrail güçleri 8 Filistinliyi gözaltına aldı

İsrail askerleri işgal altındaki Batı Şeria'da 8 Filistinliyi gözaltına aldı.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamaya göre, Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerine gece düzenlenen baskınlarda "terör eylemlerine karıştıkları" iddiasıyla 8 Filistinli gözaltına alındı.

Filistinlilerin sorgulanmak üzere bölgedeki gözaltı merkezine sevk edildiği belirtildi.

Açıklamada ayrıca, dün Batı Şeria'daki yasa dışı Ariel Yahudi yerleşim birimi yakınında bulunan Ariel ve Giti kavşaklarında bir İsrail askerinin öldüğü ve iki İsraillinin yaralandığı silahlı saldırının faili olduğu iddia edilen Filistinlinin evine de baskın düzenlendiği kaydedildi.

Askerlerin evin yıkılması için gerekli ölçüleri aldığı belirtilen açıklamada, Filistinlinin bulunması için araştırmaların sürdürüldüğü ifade edildi.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sık sık evlere baskın düzenleyen İsrail güçleri, çeşitli iddialarla Filistinlileri gözaltına alıyor.

Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sıradan hale gelen gözaltılar sonrası aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Filistinlilerden bazıları günlerce gözaltı merkezlerinde tutuluyor.

Filistin resmi kaynaklarına göre, İsrail hapishanelerinde 430'u idari tutuklu, 270'i çocuk olmak üzere yaklaşık 6 bin Filistinli bulunuyor.

İsrail "idari tutukluluk" adını verdiği uygulamayla Filistinlileri istihbarata dayalı olarak 1 ila 6 ay alıkoyabiliyor. Tutuklunun, "İsrail'in güvenliği için tehlike teşkil ettiğine" karar verilmesi halinde ise askeri hakim, suç isnadında bile bulunmadan tutukluluk süresini 5 yıla kadar uzatabiliyor.

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Haber Tarihi: 18 Mart 2019 Pazartesi 11:28
  1. Filistin
  2. İsrail
  3. işgal altındaki Batı Şeria

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