0553 313 94 23

İsrail güçleri 6 Filistinliyi gözaltına aldı

20 Aralık 2018 Perşembe 11:38
İsrail güçleri 6 Filistinliyi gözaltına aldı

KUDÜS (AA) - İsrail askerleri işgal altındaki Batı Şeria'da 6 Filistinliyi gözaltına aldı.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamaya göre, Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde gece düzenlenen operasyonlarda "terör eylemlerine karıştıkları" iddiasıyla 6 Filistinli gözaltına alındı.

Açıklamada, söz konusu Filistinlilerin sorgulanmak üzere bölgedeki gözaltı merkezine sevk edildiği belirtildi.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sık sık evlere baskın düzenleyen İsrail güçleri, çeşitli iddialarla Filistinlileri gözaltına alıyor.

Filistin resmi kaynaklarına göre, İsrail hapishanelerinde yaklaşık 6 bin Filistinli bulunuyor.

İsrail "idari tutukluluk" adını verdiği uygulamayla Filistinlileri istihbarata dayalı olarak 1 ila 6 ay alıkoyabiliyor.

Tutuklunun, "İsrail'in güvenliği için tehlike teşkil ettiğine" karar verilmesi halinde askeri hakim, suç isnadında dahi bulunmadan tutukluluk süresini 5 yıla kadar uzatabiliyor.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 20 Aralık 2018 Perşembe 11:38
  1. Filistin
  2. İsrail
  3. işgal altındaki Batı Şeria

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Genç Milletvekili ilk meclis konuşmasını yaptı
    1. Genç Milletvekili ilk meclis..
    2. Besle kargayı oysun gözünü
    3. Hrant Dink cinayeti davası
    4. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar..
    5. "Ben daha ölmedim"
    6. İstanbul TEM'de çete savaşı! Seyir..
    7. AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması
    8. Emeklilikte yaşa takılanlarda son..
    9. Yahudi yerleşimcilerden Doğu Kudüs'te..
    10. Gaziantep "Milli Mücadele" için koşacak
    11. Döviz kurları
    12. İstanbul'da organize suç örgütü..
    13. "Şimdilik Suriye'de kalıyoruz"
    14. Danimarka'da mülteciler hakkında..
    15. ‘Asım’ın Nesli’ için aralıksız çalışıyor
    16. CHP'li Ekrem İmamoğlu hakkında FETÖ..
    17. Bebek bezi satışı yüzde 32 arttı
    18. İran'ın Ahvaz kentinde 20 işçiye gözaltı
    19. Judo: Büyükler Türkiye Şampiyonası
    20. Milli Savunma Bakanı Akar, Pakistan'da
    Abdullah Gül parti kuracak mı? En yakın isimden açıklama geldi
    Abdullah Gül parti kuracak mı? En yakın isimden açıklama geldi
    Yunan kanalında Türkiye tartışması: Bundan nasıl korkmayalım!
    Yunan kanalında Türkiye tartışması: Bundan nasıl korkmayalım!
    ABD'de Türkiye'ye karşı yeni tuzak! 'Hazırlıklı olmamız lazım'
    ABD'de Türkiye'ye karşı yeni tuzak! 'Hazırlıklı olmamız lazım'
    Resmi Gazete'de yayımlandı! 50 kuruşa sorgu yapılacak
    Resmi Gazete'de yayımlandı! 50 kuruşa sorgu yapılacak
    Büyük küstahlık: Türkleri yerle bir ederiz
    Büyük küstahlık: Türkleri yerle bir ederiz

    Günün Karikatürü

    20 Aralık 2019
    Eski müstemlekeleri zannettiler... Afrikalı liderlerden sömürgeci Avrupa'ya tokat gibi cevap!
    Eski müstemlekeleri zannettiler... Afrikalı liderlerden sömürgeci Avrupa'ya tokat gibi cevap!
    Erbakan Hoca’dan ibretlik ayar: Böyle yaparsanız İstanbul da gider!
    Erbakan Hoca’dan ibretlik ayar: Böyle yaparsanız İstanbul da gider!