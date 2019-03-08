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İsrail güçleri 5 Filistinliyi yaraladı

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria’nın Ramallah şehri yakınlarındaki bir köyde 5 Filistinliyi yaraladı.

08 Mart 2019 Cuma 17:07
İsrail güçleri 5 Filistinliyi yaraladı

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria’nın Ramallah şehri yakınlarındaki bir köyde 5 Filistinliyi yaraladı.


İsrail güçleri, geçtiğimiz hafta Kafr Ne’meh köyünde İsrail askerleri tarafından öldürülen Amir Darraj ve Yousef Ankawi’nin cesetlerinin teslim edilmesi için Batı Şeria’daki Ramallah şehrinin Beit Sira köyünde gösteri düzenleyen Filistinlilere plastik mermilerle ateş açtı. Çıkan çatışmalarda en az 5 Filistinli yaralandı.


Yaralılar hastaneye kaldırılırken, göstericiler darp ve Darraj ile Yousef Ankawi cinayetlerini kınayan sloganlar attı.

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Haber Tarihi: 08 Mart 2019 Cuma 17:07
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