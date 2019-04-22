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İsrail güçleri 3'ü çocuk 10 Filistinliyi gözaltına aldı

22 Nisan 2019 Pazartesi 13:32
İsrail güçleri 3'ü çocuk 10 Filistinliyi gözaltına aldı

KUDÜS (AA) - İsrail güçleri işgal altındaki Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da aralarında 3 çocuğun da bulunduğu 10 Filistinliyi gözaltına aldı.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde düzenlenen baskınlarda biri 16 yaşın altında çocuk olmak üzere 8 Filistinli gözaltına alındı.

İsrail güçleri Doğu Kudüs'te düzenledikleri baskınlarda da 15 yaşında 2 Filistinli çocuğu nezarete aldı.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sık sık evlere baskın düzenleyen İsrail güçleri, çeşitli iddialarla Filistinlileri gözaltına alıyor.

Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sıradan hale gelen gözaltılar sonrası aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Filistinlilerden bazıları günlerce gözaltı merkezlerinde tutuluyor.

Filistin resmi kaynaklarına göre, İsrail hapishanelerinde 500'e yakını idari tutuklu, 230'u çocuk olmak üzere 5 bin 700 Filistinli bulunuyor.

İsrail "idari tutukluluk" adını verdiği uygulamayla Filistinlileri istihbarata dayalı olarak 1 ila 6 ay alıkoyabiliyor. Tutuklunun, "İsrail'in güvenliği için tehlike teşkil ettiğine" karar verilmesi halinde ise askeri hakim, suç isnadında bile bulunmadan tutukluluk süresini 5 yıla kadar uzatabiliyor.

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Haber Tarihi: 22 Nisan 2019 Pazartesi 13:32
  1. Batı Şeria
  2. Filistin
  3. gözaltı
  4. İsrail

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