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İsrail güçleri 29 Filistinliyi gözaltına aldı

19 Aralık 2018 Çarşamba 12:28
İsrail güçleri 29 Filistinliyi gözaltına aldı

KUDÜS (AA) - İsrail güçleri işgal altındaki Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da 29 Filistinliyi gözaltına aldı.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamaya göre, Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde gece düzenlenen operasyonlarda "terör eylemlerine karıştıkları" iddiasıyla 14 Filistinli gözaltına alındı.

Açıklamada, söz konusu Filistinlilerin sorgulanmak üzere bölgedeki gözaltı merkezine sevk edildiği belirtildi.

Öte yandan Filistinli kaynaklardan alınan bilgiye göre, İsrail güçleri Doğu Kudüs'ün İseviyye beldesinde de 15 Filistinliyi nezarete aldı.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sık sık evlere baskın düzenleyen İsrail güçleri, çeşitli iddialarla Filistinlileri gözaltına alıyor.

Filistin resmi kaynaklarına göre, İsrail hapishanelerinde yaklaşık 6 bin Filistinli bulunuyor.

İsrail "idari tutukluluk" adını verdiği uygulamayla Filistinlileri istihbarata dayalı olarak 1 ila 6 ay alıkoyabiliyor. Tutuklunun, "İsrail'in güvenliği için tehlike teşkil ettiğine" karar verilmesi halinde askeri hakim, suç isnadında dahi bulunmadan tutukluluk süresini 5 yıla kadar uzatabiliyor.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 19 Aralık 2018 Çarşamba 12:28
  1. Batı Şeria
  2. Doğu Kudüs
  3. Filistin
  4. İsrail

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