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İsrail güçleri 25 Filistinliyi gözaltına aldı

05 Şubat 2019 Salı 12:25
İsrail güçleri 25 Filistinliyi gözaltına aldı

RAMALLAH (AA) - İsrail güçleri işgal altındaki Batı Şeria'da 25 Filistinliyi gözaltına aldı.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamaya göre, Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerine gece düzenlenen baskınlarda "terör eylemlerine karıştıkları" iddiasıyla 25 Filistinli gözaltına alındı.

Filistinliler, sorgulanmak üzere bölgedeki gözaltı merkezlerine sevk edildi.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre İsrail güçleri Batı Şeria'nın Ramallah kentine bağlı Kuber beldesinde Filistinli tutuklu Asım Bergusi'nin annesi ve 2 kardeşini de gözaltına aldı.

Kuber beldesine baskın yapan askerler, Filistinli tutuklu Bergusi'nin yakınlarının yaşadığı evleri bastı. Evlerde aramalar yapan askerler, Bergusi'nin annesi Suheyr ile kardeşleri Zahi ile Samir'i gözaltına aldı.

Asım Bergusi, 2 İsrail askerini öldürdüğü gerekçesiyle 8 Ocak'ta gözaltına alınmıştı. Kardeşi Salih el-Bergusi ise 9 Aralık'ta Batı Şeria'daki Ofra Yahudi yerleşim birimi yakınındaki silahlı saldırıdan sorumlu olduğu iddiasıyla İsrail askerleri tarafından 12 Aralık'ta yapılan operasyonla öldürülmüştü.

- İsrail'in gözaltıları

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sık sık evlere baskın düzenleyen İsrail güçleri, çeşitli iddialarla Filistinlileri gözaltına alıyor. Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sıradan hale gelen gözaltılar sonrası aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Filistinlilerden bazıları günlerce gözaltı merkezlerinde tutuluyor.

Filistin resmi kaynaklarına göre, İsrail hapishanelerinde 430'u idari tutuklu, 270'i çocuk olmak üzere yaklaşık 6 bin Filistinli tutuklu bulunuyor.

İsrail "idari tutukluluk" adını verdiği uygulamayla Filistinlileri istihbarata dayalı olarak 1 ila 6 ay alıkoyabiliyor. Tutuklunun, "İsrail'in güvenliği için tehlike teşkil ettiğine" karar verilmesi halinde ise askeri hakim, suç isnadında bile bulunmadan tutukluluk süresini 5 yıla kadar uzatabiliyor.

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Haber Tarihi: 05 Şubat 2019 Salı 12:25
  1. Batı Şeria
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