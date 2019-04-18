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İsrail güçleri 19 Filistinliyi gözaltına aldı

İşgal altındaki Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da gözaltına alınan 19 Filistinliden 2'si çocuk

18 Nisan 2019 Perşembe 12:12
İsrail güçleri 19 Filistinliyi gözaltına aldı

KUDÜS (AA) - İsrail güçleri, işgal altındaki Doğu Kudüs ve Batı Şeria'nın farklı bölgelerinde 19 Filistinliyi gözaltına aldı.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, Doğu Kudüs'te 6, Batı Şeria'da da 13 Filistinli İsrail güçlerince düzenlenen baskınlarda gözaltına alındı.

Batı Şeria'da gözaltına alınan Filistinlilerden ikisinin çocuk, birinin ise kadın olduğu belirtildi.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sık sık evlere baskın düzenleyen İsrail güçleri, çeşitli iddialarla Filistinlileri gözaltına alıyor.

Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sıradan hale gelen gözaltılar sonrası aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Filistinlilerden bazıları günlerce gözaltı merkezlerinde tutuluyor.

Filistin resmi kaynaklarına göre, İsrail hapishanelerinde 500'e yakını idari tutuklu, 230'u çocuk olmak üzere 5 bin 700 Filistinli bulunuyor.

İsrail "idari tutukluluk" adını verdiği uygulamayla Filistinlileri istihbarata dayalı olarak 1 ila 6 ay alıkoyabiliyor. Tutuklunun, "İsrail'in güvenliği için tehlike teşkil ettiğine" karar verilmesi halinde ise askeri hakim, suç isnadında bile bulunmadan tutukluluk süresini 5 yıla kadar uzatabiliyor.

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Haber Tarihi: 18 Nisan 2019 Perşembe 12:12
  1. Batı Şeria
  2. gözaltı
  3. İsrail

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