0553 313 94 23

İsrail güçleri 17 Filistinliyi gözaltına aldı

21 Şubat 2019 Perşembe 11:23
İsrail güçleri 17 Filistinliyi gözaltına aldı

KUDÜS (AA) - İsrail askerleri işgal altındaki Batı Şeria'da 17 Filistinliyi gözaltına aldı.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamaya göre, Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde gece düzenlenen baskınlarda "terör eylemlerine karıştıkları" iddiasıyla 17 Filistinli gözaltına alındı.

Filistinlilerin sorgulanmak üzere bölgedeki gözaltı merkezine sevk edildiği belirtildi.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sık sık evlere baskın düzenleyen İsrail güçleri, çeşitli iddialarla Filistinlileri gözaltına alıyor. Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sıradan hale gelen gözaltılar sonrası aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Filistinlilerden bazıları günlerce gözaltı merkezlerinde tutuluyor.

Filistin resmi kaynaklarına göre, İsrail hapishanelerinde yaklaşık 6 bin Filistinli bulunuyor.

İsrail "idari tutukluluk" adını verdiği uygulamayla da Filistinlileri istihbarata dayalı olarak 1 ila 6 ay alıkoyabiliyor.

Tutuklunun, "İsrail'in güvenliği için tehlike teşkil ettiğine" karar verilmesi halinde ise askeri hakim, suç isnadında bile bulunmadan tutukluluk süresini 5 yıla kadar uzatabiliyor.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 21 Şubat 2019 Perşembe 11:23
  1. Filistin
  2. gözaltı
  3. İsrail
  4. işgal altındaki Batı Şeria

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Düzce’den 2018 yılında 13 bin 797 ton iç fındık ihraç edildi
    1. Düzce’den 2018 yılında 13 bin 797 ton..
    2. AGÜ’de Yemen Günü
    3. “Üçlemeler” fotoğraf tutkunlarıyla..
    4. Dünya Şampiyonları Bartın..
    5. Rektör Çomaklı ATAUZEM’i ziyaret etti
    6. Rektör Çomaklı, “Yükseköğretimde..
    7. Bilecik’te Kent Konseyi tekrar..
    8. CHP’li Gökçe seçim çalışmalarına devam..
    9. Girişimcilik Eğitim Seminerleri..
    10. Otomotiv renklerinin 2018 dağılımını..
    11. Kazada engelli oldu, futbolla hayata..
    12. Türk cerrahlardan ‘sınır ötesi’..
    13. (Özel) Hulusi Akar’a ’asaletin..
    14. Zabıta Müdürlüğü ekiplerinden..
    15. ANALİZ – Soçi’ye karşı Varşova: “Kuzey..
    16. Durdurulan minibüsten 41 düzensiz..
    17. TCMB repo ihalesiyle piyasaya yaklaşık..
    18. Fenerbahçe'de Osman Ertuğrul Çetin'e..
    19. Netanyahu'yu zora sokacak seçim..
    20. GÜNCELLEME - Bangladeş'te yangın
    21. Çözüm yerli ve millî ilâçta
    22. Adıyaman'da 900 arı kovanı dağıtıldı
    23. "Kayra Sayit, dünyada sayılı..
    24. Ege Bölgesi’nin ihracatı 21 milyar..
    25. Terör örgütü PKK, orman yakıp..
    26. Kırmızı ışıkta geçen sürücünün..
    27. Döviz kurları
    28. Karlıova’dakarla mücadele
    29. Osmaniye’de okullar arası bilek güreşi
    30. Eski Malezya Başbakanının danışmanına..
    Ünlü ilahiyatçılar noktayı koydu: Sigara haramdır!
    Ünlü ilahiyatçılar noktayı koydu: Sigara haramdır!
    Gündemi sarsan açıklama! "AK Parti yüzde 40'ın altına düşerse saldıracaklar"
    Gündemi sarsan açıklama! "AK Parti yüzde 40'ın altına düşerse saldıracaklar"
    Milyonları ilgilendiriyor! İnternet bankacılığı kullanan vatandaş...
    Milyonları ilgilendiriyor! İnternet bankacılığı kullanan vatandaş...
    Türk mucitlerin büyük başarısı! Alman ordusu harekete geçti
    Türk mucitlerin büyük başarısı! Alman ordusu harekete geçti
    Komşudan Suriye sınırına askeri sevkiyat!
    Komşudan Suriye sınırına askeri sevkiyat!

    Günün Karikatürü

    21 Şubat 2019
    ABD, Türkiye'ye karşı harekete geçti! Son bir haftada...
    ABD, Türkiye'ye karşı harekete geçti! Son bir haftada...
    Merkel'in sözleri Ivanka Trump'a renk attırdı
    Merkel'in sözleri Ivanka Trump'a renk attırdı