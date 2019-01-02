0553 313 94 23

İsrail güçleri 15 Filistinliyi gözaltına aldı

02 Ocak 2019 Çarşamba 10:16
İsrail güçleri 15 Filistinliyi gözaltına aldı

KUDÜS (AA) - İsrail askerleri işgal altındaki Batı Şeria'da 15 Filistinliyi gözaltına aldı.

Filistin basınında yer alan haberlere göre, İsrail güçleri Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde gece düzenledikleri operasyonlarda "terör eylemlerine karıştıkları" iddiasıyla 15 Filistinliyi gözaltına aldı.

Söz konusu Filistinlilerin sorgulanmak üzere bölgedeki gözaltı merkezine sevk edildiği belirtildi.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sık sık evlere baskın düzenleyen İsrail güçleri, çeşitli iddialarla Filistinlileri gözaltına alıyor.

Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sıradan hale gelen gözaltılar sonrası aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Filistinlilerden bazıları günlerce gözaltı merkezlerinde tutuluyor.

Filistin resmi kaynaklarına göre, İsrail hapishanelerinde 430'u idari tutuklu, 270'i çocuk olmak üzere yaklaşık 6 bin Filistinli bulunuyor.

İsrail "idari tutukluluk" adını verdiği uygulamayla Filistinlileri istihbarata dayalı olarak 1 ila 6 ay alıkoyabiliyor.

Tutuklunun, "İsrail'in güvenliği için tehlike teşkil ettiğine" karar verilmesi halinde ise askeri hakim, suç isnadında bile bulunmadan tutukluluk süresini 5 yıla kadar uzatabiliyor.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 02 Ocak 2019 Çarşamba 10:16
  1. Filistin
  2. İsrail
  3. işgal altındaki Batı Şeria

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Hayvanlar için 15 yıldır doğaya yem bırakıyor
    1. Hayvanlar için 15 yıldır doğaya yem..
    2. TCMB döviz depo ihalesinde teklif 920..
    3. Suriye sınırına askeri sevkiyat
    4. TCMB'den repo ihalesi
    5. Mehmet Efendi'yi rahmetle anıyoruz
    6. Teröre karşı yürüttüğü projeler ödül..
    7. Hamile kadın ambulansa traktörle taşındı
    8. Mitsubishi’den verimli üretim için..
    9. "2019, Türkiye ekonomisinin büyüyeceği..
    10. 250'yi aşkın kişi yatırımla Türk..
    11. Türkiye'ye sürpriz ziyaret!
    12. Jusuf Nurkic'den eşine zor rastlanan..
    13. Katliam görüntüleri darbecilerin..
    14. SPK'dan Yatırım Fonlarına İlişkin..
    15. Sivasspor'da Uruguaylı kaleci Rochet..
    16. Merkez Bankası, "kemirilen" paraları..
    17. 2018 borsa yatırımcısı için..
    18. "2018, e-ticarette başarılarla dolu..
    19. "2018, e-ticarette başarılarla dolu..
    20. "Haydi! Çağdaş Sanatta Katılımcılık ve..
    İran endişeli! Türkiye ve Suudi Arabistan öne çıktı
    İran endişeli! Türkiye ve Suudi Arabistan öne çıktı
    Almanya'da skandal uygulama! Bir cinsiyeti daha tanıdılar
    Almanya'da skandal uygulama! Bir cinsiyeti daha tanıdılar
    Mısır, Suudi Arabistan, Ürdün... Resmen başladılar! "Ortak deniz savaşının..."
    Mısır, Suudi Arabistan, Ürdün... Resmen başladılar! "Ortak deniz savaşının..."
    Tek bir şartla poşete ücret ödenmeyecek
    Tek bir şartla poşete ücret ödenmeyecek
    Hazırlıklar bitti! Şimdi PKK düşünsün
    Hazırlıklar bitti! Şimdi PKK düşünsün

    Günün Karikatürü

    2 Ocak 2019
    Çin'den dev askeri hamle! New York’un beş katı büyüklüğünde
    Çin'den dev askeri hamle! New York’un beş katı büyüklüğünde
    AK Parti Malatya ilçe belediye başkan adayları 2019
    AK Parti Malatya ilçe belediye başkan adayları 2019