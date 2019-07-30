İsrail güçleri 12 Filistinliyi yaraladı İsrail askerlerinin Nablus'a bağlı Dahiye beldesine düzenlediği baskında 4 Filistinli gerçek, 8'i ise plastik mermiyle yaralandı

KUDÜS (AA) – İşgal altındaki Batı Şeria'da bir beldeye baskın düzenleyen İsrail güçleri, 4'ü gerçek mermiyle olmak üzere 12 Filistinliyi yaraladı.

Görgü tanıklarına göre, İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria’nın Nablus kentine bağlı Dahiye beldesine düzenlediği baskına tepki gösteren Filistinliler ile İsrail güçleri arasında çıkan olaylarda 12 Filistinli yaralandı.

İsrail askerlerinin Filistinlilere göz yaşartıcı gazın yanı sıra gerçek ve plastik mermiyle müdahale ettiğini aktaran görgü tanıkları, Filistinlilerin de lastik yakarak yolları kapattığını ve taşlarla karşılık verdiğini dile getirdi.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Nablus'a bağlı Dahiye beldesine baskın düzenleyen İsrail askerlerinin 4 Filistinliyi gerçek mermiyle yaraladığı belirtildi.

Açıklamada yaralanan Filistinlilerin Nablus'taki Rafidiya Devlet Hastanesine kaldırıldığı kaydedildi.

Öte yandan AA muhabirinin Filistinli sağlık kaynaklarından aldığı bilgiye göre, İsrail askerlerinin beldede çıkan olaya müdahalesinde 8 Filistinli plastik mermiyle yaralandı, onlarcası da kullanılan göz yaşartıcı gazdan etkilendi.

İsrail güçleri zaman zaman "arananları" gözaltına alma gerekçesiyle işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan Filistin kent ve beldelerine baskın düzenliyor.

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