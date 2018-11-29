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İsrail güçleri 10 Filistinliyi gözaltına aldı

İsrail askerleri işgal altındaki Batı Şeria'da 10 Filistinliyi gözaltına aldı.

29 Kasım 2018 Perşembe 11:22
İsrail güçleri 10 Filistinliyi gözaltına aldı


İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamaya göre, Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde gece düzenlenen operasyonlarda "terör eylemlerine karıştıkları" iddiasıyla 10 Filistinli gözaltına alındı.

Açıklamada, gözaltına alınan Filistinlilerin sorgulanmak üzere bölgedeki gözaltı merkezine sevk edildiği belirtildi.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sık sık evlere baskın düzenleyen İsrail güçleri, çeşitli iddialarla Filistinlileri gözaltına alıyor.

Filistin resmi kaynaklarına göre, İsrail hapishanelerinde yaklaşık 6 bin 500 Filistinli bulunuyor.

İsrail ayrıca "idari tutukluluk" adını verdiği uygulamayla Filistinlileri istihbarata dayalı olarak 1 ila 6 ay alıkoyabiliyor. Tutuklunun, "İsrail'in güvenliği için tehlike teşkil ettiğine" karar verilmesi hâlinde askeri hâkim, suç isnadında bulunmaksızın tutukluluk süresini 5 yıla kadar uzatabiliyor.

Haber Tarihi: 29 Kasım 2018 Perşembe 11:22
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