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İsrail Golan Tepeleri'ndeki Yahudi yerleşim birimine Trump'ın adını verecek

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu: "İsrail'in Golan Tepeleri'ndeki egemenliğini tanıyan Başkan Trump'ın onuruna buradaki bir yerleşim birimine onun adını vereceğiz"

23 Nisan 2019 Salı 19:08
İsrail Golan Tepeleri'ndeki Yahudi yerleşim birimine Trump'ın adını verecek

KUDÜS (AA) - İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, işgal altındaki Golan Tepeleri'ndeki bir Yahudi yerleşim birimine ABD Başkanı Donald Trump'ın adını vereceklerini açıkladı.

Netanyahu, ailesiyle Golan Tepeleri'ne yaptığı ziyaretin ardından Twitter hesabından paylaştığı mesajında şu ifadeleri kullandı:

"İsrail'in Golan Tepeleri'ndeki egemenliğini tanıyan Başkan Trump'ın onuruna buradaki bir yerleşim birimine onun (Trump) adını vereceğiz."

İsrail Başbakanı, bu yöndeki teklifini "kısa süre içinde" kabinenin onayına sunacağını belirtti.

ABD Başkanı Trump, 25 Mart'ta Beyaz Saray'da Netanyahu ile yaptığı görüşmede "Golan Tepeleri üzerinde İsrail'in egemenliğini ABD'nin resmen tanıdığını" ilan eden başkanlık kararnamesini imzalamıştı.

Trump, 21 Mart'ta da Twitter'dan, "52 yılın ardından ABD için İsrail'in Golan Tepeleri üzerindeki egemenliğini tam olarak tanımanın zamanı geldi." ifadesini paylaşmıştı.

İsrail, Suriye toprağı olan Golan Tepeleri'ni 1967'den bu yana işgal altında tutuyor.

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Haber Tarihi: 23 Nisan 2019 Salı 19:08
  1. ABD
  2. Golan tepeleri
  3. İsrail

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