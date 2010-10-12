0553 313 94 23

İsrail, Golan Tepeleri ve Doğu Kudus’ü referanduma sunacak

İsrail'de Bakanlar Komisyonu, topraklardan çekilme konusunda hükümetin alacağı her kararın referanduma sunulmasını öngören yasa önerisini kabul etti

12 Ekim 2010 Salı 09:00
İsrail, Golan Tepeleri ve Doğu Kudus’ü referanduma sunacak

Komisyonun bu kararıyla İsrail hükümetinin Golan Tepeleri veya Doğu Kudüs'ten çekilmesini öngören muhtemel kararları, meclis tarafından kabul edilse bile halkın onayına sunulacak. 7 kişilik komisyonda oy çokluğu ile kabul edilen öneri, böyle bir kararın hükümet tarafından onaylanması halinde meclisten 120 milletvekilinin en az yarısının oyunu alarak geçmesini öngörüyor. Söz konusu yasa önerisine göre, ileride yapılacak barış anlaşmaları çerçevesinde İsrail hükümetinin, ilhak edilen Golan Tepeleri veya Doğu Kudüs gibi yerlerden çekilmeye evet demesi halinde, bu karar öncelikle meclise getirilecek. Söz konusu kararın meclisten geçmesi durumunda da 180 gün içinde referanduma gidilecek. Meclis Komisyon Başkanı Yariv levin tarafından sunulan yasa önerisi temmuz ayında meclisteki ilk okunuşunda kabul edilmiş, ancak başbakanlıktan destek bulmamıştı. Bakanlar Komisyonunun son onayıyla bu yasa önerisinin, Meclis'teki ikinci ve nihai olarak üçüncü okunuşunda kabul edilmesi bekleniyor.

Haber Tarihi: 06 Aralık 2018 Perşembe 13:48
  1. arşiv haber
  2. yeni akit gazetesi
  3. arşiv

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Üniversitelerden öğrenci atılmasın
    1. Üniversitelerden öğrenci atılmasın
    2. ''İslam topraklarıişgallerden..
    3. Ticaret savaşlarının faturası çok ağır..
    4. Ağrı'da PKK/KCK operasyonu
    5. Aydınlık, Ergenekon hakimini adım adım..
    6. Bağış, AB Komisyonu Üyesi Öttinger’le..
    7. Emekli Orgeneral Necdet Öztorun..
    8. Aman Union Yıllık Genel Toplantısı..
    9. AGİT 25. Bakanlar Konseyi Toplantısı
    10. Yaşlı çift evinde vahşice öldürüldü
    11. BBP’den Pakistan’a yardım eli
    12. Erzurumspor'da Yeni Malatyaspor maçı..
    13. Ayasofya’dan bal şerbeti akıyor!
    14. Avrupa'dan 25 genç, İstanbul'da..
    15. Akçakoca'dan Uzak Doğu'ya salyangoz..
    16. Aranan PKK'lı terörist, hücre evinde..
    17. Çevik: 22 milyon, Tansel Çölaşan’a..
    18. Hepsiburada’dan yılbaşına özel hediye..
    19. Elektrik direğinde asılı kalan kumruyu..
    20. Batan Türk gemisinin 16 personeli..
    "Rakımıza dokunma" diyen CHP'lilere Murat Bardakçı'dan sert cevaplar
    "Rakımıza dokunma" diyen CHP'lilere Murat Bardakçı'dan sert cevaplar
    Bush'un cenazesinde gerilim!
    Bush'un cenazesinde gerilim!
    Muharrem Sarıkaya açıkladı: İşte AK Parti'nin MHP'ye bıraktığı iller
    Muharrem Sarıkaya açıkladı: İşte AK Parti'nin MHP'ye bıraktığı iller
    'Ergenekon sevici' koro devreye sokuldu! Tek bir noktadan düğmeye basılmış gibi...
    'Ergenekon sevici' koro devreye sokuldu! Tek bir noktadan düğmeye basılmış gibi...
    Türkiye'den F-35 açıklaması
    Türkiye'den F-35 açıklaması

    Günün Karikatürü

    6 Aralık 2018
    İYİ Partili vekilin iddiası elinde patladı
    İYİ Partili vekilin iddiası elinde patladı
    Bakan açıkladı: Türkiye ve Azerbaycan ortak üretecek
    Bakan açıkladı: Türkiye ve Azerbaycan ortak üretecek