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İsrail Genelkurmay Başkanı'ndan 'şiddet olayları artabilir' uyarısı

İsrail Genelkurmay Başkanı Gadi Eizenkot'un, ABD yönetiminin kararları ve uygulamaları sebebiyle işgal altındaki Batı Şeria'da şiddet olaylarının artabileceği uyarısı yaptığı belirtildi.

21 Eylül 2018 Cuma 01:19
İsrail Genelkurmay Başkanı'ndan 'şiddet olayları artabilir' uyarısı

İsrail Genelkurmay Başkanı Gadi Eizenkot'un, ABD yönetiminin kararları ve uygulamaları sebebiyle işgal altındaki Batı Şeria'da şiddet olaylarının artabileceği uyarısında bulunduğu belirtildi.

İsrail'in Kanal 2 televizyonuna göre, güvenlik ve siyasi işlerle ilgili daraltılmış bakanlar kurulu toplantısında konuşan Eizenkot, Batı Şeria'da olayların patlak verme ihtimalinin yüzde 60 ila yüzde 80 olduğunu söyledi.

Eizenkot, Batı Şeria'da olayların patlak vermesi halinde Filistin halkıyla yaşanacak sürtüşmeler ve geniş alanda kullanılacak kuvvet açısından durumun Gazze'dekinden daha şiddetli olacağını ifade etti.

Mevcut sorunların ABD Başkanı Donald Trump ile Filistin yönetimi arasındaki çatışma ve Washington yönetiminin son diplomatik, finansal ve politik eylemlerine dayandığını ifade eden Eizenkot, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın gelecek hafta New York'taki Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda yapacağı konuşmayla eş zamanlı olarak Batı Şeria'da gerginlikler yaşanabileceğine dikkati çekti.

Eizenkot, kuzey cephesine de (Lübnan ve Suriye) odaklanmak gerektiğini belirterek, İsrail'in kendisini Suriye, Lübnan, Batı Şeria ve Gazze'de bir çatışmanın içinde bulabileceğini kaydetti.

Büyükelçiliğini Tel Aviv'den Kudüs'e taşıyan, ardından Filistinlilere yapılan yardımları keseceğini duyuran ABD yönetimi son olarak, 1994'te Washington'da açılan Filistin Kurtuluş Örgütü ofisinin kapatılacağını açıklamıştı.

Bu kararların, Filistinlilere düşmanca tavrın yansıması olduğunu belirten uzmanlar, ABD'nin bu uygulamalarla "Filistin yönetimine kendi vizyonu ve planlarını dayatmaya çalıştığını, bu şekilde Filistinlileri Yüzyılın Anlaşması'nı kabul etmeye zorladığını" ifade ediyor.

 

Haber Tarihi: 21 Eylül 2018 Cuma 01:19
  1. israil
  2. filistin

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