İsrail geçen yıl 2 gazeteciyi şehit etti İsrail 2018 yılında görevi başındaki 2 Filistinli gazeteciyi şehit etti, 262'sini yaraladı

GAZZE (AA) - İsrail 2018 yılında Filistin topraklarında 2 gazeteciyi şehit etti, 262'sini yaraladı. Filistin'de basın mensuplarına yönelik ihlalleri izleyen bağımsız Gazze Basın Özgürlüğü Merkezi'nin yıllık yayımladığı raporda, İsrail'in 2018 yılında da Filistin topraklarında gazetecileri hedef aldığı belirtildi. Raporda, İsrail askerlerinin, geçen yıl görevlerini yaptıkları sırada 2 basın mensubunu şehit ettiği, 262'sini yaraladığı kaydedildi. Raporda, gazeteciler Yasir Murteca'nın 6 Nisan'da, Ahmed Ebu Hüseyin'in de 25 Nisan'da Gazze sınırındaki Büyük Dönüş Yürüyüşü gösterilerini takip ettikleri sırada İsrail askerleri tarafından şehit edildikleri hatırlatıldı. İsrail makamlarının, geçen yıl Batı Şeria ve Gazze'de basın özgürlüğüne yönelik 668 ihlal gerçekleştirdiği aktarılan raporda, ihlaller; gözaltı, karakola çağrılma, gözaltı süresini uzatma, evlere, matbaalara baskın, ekipmanlara el koyma, zarar verme, haber takibini engelleme, seyahat ya da konferans yasağı olarak sıralandı. İsrail'in ayrıca geçen yıl 4 medya kurumu ve matbaayı kapattığı, 9 gazeteciye ev hapsi verdiği kaydedildi.

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