0553 313 94 23

"İsrail geçen ay Kudüs'te 130'dan fazla ihlal gerçekleştirdi"

Avrupa-Akdeniz İnsan Hakları Gözlemevi:- "Uluslararası toplumun, yerlerinden edilme amacıyla ağır ihlallere maruz kalan Kudüs ve sakinlerine ilişkin sorumluluğunu üstlenmesi gerekiyor"- "İsrail, işgal altındaki Kudüs kentinde bulunan Filistinliler aleyhinde nisan ayında 130'dan fazla ihlal gerçekleştirdi"

27 Mayıs 2019 Pazartesi 22:26
"İsrail geçen ay Kudüs'te 130'dan fazla ihlal gerçekleştirdi"

GAZZE (AA) - Avrupa-Akdeniz İnsan Hakları Gözlemevi, uluslararası topluma İsrail'in ihlalleri karşısında Kudüs ve bu kadim kentte yaşayanların korunması çağrısında bulundu.

Gözlemevinin yayımladığı raporda, "Uluslararası toplumun, yerlerinden edilme amacıyla ağır ihlallere maruz kalan Kudüs ve sakinlerine ilişkin sorumluluğunu üstlenmesi gerekiyor." ifadesi kullanıldı.

ABD'nin Aralık 2017'de Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanıma kararının ardından İsrail politikasının nicelik ve nitelik olarak artığı kaydedilen raporda, bu kararın Kudüs başta olmak üzere Filistinlilere yönelik ihlallerini tırmandırma konusunda İsrail'e yeşil ışık yaktığı belirtildi.

Raporda, "İsrail, işgal altındaki Kudüs kentinde bulunan Filistinliler aleyhinde nisan ayında 130'dan fazla ihlal gerçekleştirdi." denildi.

İsrail'in Kudüs'te izlediği politikanın öne çıkan özelliğinin ırkçılık olduğuna işaret edilen raporda işgal altındaki bölge sakinlerinin temel haklarının açıkça ihlal edildiği vurgulandı.

Gözlemevi ayrıca, İsrail politikasının, yıkım, topraklarını ele geçirme ve inşa girişimlerini önleme yoluyla Filistinlileri topraklarından tehcir etmeyi amaçladığını kaydetti.

İşgal güçlerinin, yasal bir gerekçe olmaksızın toplu cezalandırma sistemini uyguladığı belirtilen raporda, İsrail makamlarının, idari gözaltı sistemiyle gerçek bir suçlama olmadan şüphelinin tutukluluk dönemini bir yıla kadar uzatabildiği aktarıldı.

Gözlemevi, Birleşmiş Milletler ve Avrupa Birliğindeki ilgili kurumlardan, "Kudüs'teki durumu yakından takip etmelerini, Filistinlilere yönelik acımasız eylemleri cezalandırmalarını ve işgal altındaki Filistinlilere karşı sorumluluklarını yerine getirmelerini" istedi.

- Kudüs'teki yarım asırlık işgal

Doğu Kudüs'ü 5 Haziran 1967'de işgal eden İsrail, 1980'de tek taraflı olarak kentin doğusunu ve batısını "birleşik başkenti" ilan etti.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BGMK) 1980'de kabul ettiği 478 sayılı kararla, İsrail'in ilhak ve başkent ilanını geçersiz saydı.

BMGK kararı çerçevesinde, ABD dahil uluslararası toplum Doğu Kudüs'ün işgal altında olduğunu kabul ediyor. İsrail yönetimini tanıyan tüm ülkelerin büyükelçilikleri Tel Aviv'de bulunuyor. Hiçbir ülke, Kudüs'ü ya da doğu ve batı bölümlerini başkent olarak kabul etmiyor.

ABD, Başkan Donald Trump'ın hamlesiyle Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıyan ilk ülke oldu. Trump'un Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıdığı 6 Aralık 2017'den birkaç ay sonra ABD'nin Tel Aviv'deki Büyükelçiliği törenle işgal altındaki Kudüs'e taşındı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 27 Mayıs 2019 Pazartesi 22:26
  1. Avrupa-Akdeniz
  2. Gazze
  3. Gözlemevi

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    57. Alay Gelibolu Senfonisi Moskova'da
    1. 57. Alay Gelibolu Senfonisi Moskova'da
    2. Yüksekvo’da yüklü miktarda uyuşturucu..
    3. Şehit ve Gazi Aileleri, İçişleri..
    4. Otomobilin çarptığı çocuk öldü
    5. Madagaskar'da genel seçim
    6. İsrail'den Suriye'ye hava saldırısı
    7. Akif Çamlı dualarla uğurlandı
    8. Adana'da araç yangını
    9. Odun yüklü kamyon devrildi, sıkışan..
    10. Kıyafetler Ecrin’e ait
    11. TBMM Başkanı Şentop: “1960 ile..
    12. Basketbol: 18 Yaş Altı Erkekler..
    13. Maden ocağında iftar
    14. Bakan Akar’dan yeni askerlik sistemi..
    15. Bartın bayram namazı vakti 2019 |..
    16. "145 ülkede milletimizin adını ve..
    17. Katar elektrik konusunda Gazze'ye..
    18. FETÖ şüphelisi 40 askerden 17’si..
    19. Şırnak bayram namazı vakti 2019 |..
    20. Mustafa Cengiz: “23, 24, 25...
    21. Pakistan'ın Ankara Büyükelçiliğinden..
    22. Milli cimnastikçiler Türkiye'ye döndü
    23. Batman bayram namazı vakti 2019 |..
    24. 40'lı yaşlardan itibaren yaşlanmayı..
    25. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Cumhurbaşkanı..
    26. Kırıkkale bayram namazı vakti 2019 |..
    27. Enerji Bakanı Dönmez, Bilecik..
    28. Gökyüzü özel uçurtmalarla renklendi
    29. Sultangazi Belediye Başkanı Dursun..
    30. Mustafa Cengiz, iftarda basın..
    Nihat Genç'ten bomba açıklama! Ekrem İmamoğlu, HDP'ye seçim rüşveti olarak oraya mı verdi?
    Nihat Genç'ten bomba açıklama! Ekrem İmamoğlu, HDP'ye seçim rüşveti olarak oraya mı verdi?
    Bakandan korkutan açıklama: Türkiye'ye füzeyle saldırabilirler
    Bakandan korkutan açıklama: Türkiye'ye füzeyle saldırabilirler
    O çağrı yeniden gündeme geldi! Önkibar, saldırıya uğramadan önce…
    O çağrı yeniden gündeme geldi! Önkibar, saldırıya uğramadan önce…
    Bülent Arınç sahalara geri dönüyor! Yeni görevini Manisa'da duyurdu
    Bülent Arınç sahalara geri dönüyor! Yeni görevini Manisa'da duyurdu
    Gezi’deki İş Bankası kıyağı bu kez Halkbank’a sıçradı! Boz’un 100 bin liralık bağışı mizansen çıktı
    Gezi’deki İş Bankası kıyağı bu kez Halkbank’a sıçradı! Boz’un 100 bin liralık bağışı mizansen çıktı

    Günün Karikatürü

    26 Mayıs 2019
    S-400 Şizofren NATO’culara kafayı yedirtti! Kendi uçaklarımızı vurmak için alıyormuşuz
    S-400 Şizofren NATO’culara kafayı yedirtti! Kendi uçaklarımızı vurmak için alıyormuşuz
    Melih Gökçek, CHP’lilere böyle çaktı! 'Halk TV'de çık karşıma'
    Melih Gökçek, CHP’lilere böyle çaktı! 'Halk TV'de çık karşıma'