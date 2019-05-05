İsrail Gazze’yi vurmaya devam ediyor
İsrail ordusu, Gazze’de Kassam Tugaylarına ait bir üssü ve bir ailenin evini vurdu.05 Mayıs 2019 Pazar 01:38
İsrail ordusu, Gazze’de Kassam Tugaylarına ait bir üssü ve bir ailenin evini vurdu.
İsrail’e ait savaş uçakları, abluka altındaki Gazze’nin El Karaye mahallesinde Kassam Tugaylarına ait bir üssü vurdu. Han Yunus’u da hedef alan İsrail ordusu, Estal ailesine ait olduğu ifade edilen bir evi hedef aldı. Saldırı sonucu ev yıkılırken, Filistinli aile evsiz kaldı.
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