İsrail Gazze’yi vurmaya devam ediyor İsrail ordusu, Gazze’de Kassam Tugaylarına ait bir üssü ve bir ailenin evini vurdu.

İsrail ordusu, Gazze’de Kassam Tugaylarına ait bir üssü ve bir ailenin evini vurdu.

İsrail’e ait savaş uçakları, abluka altındaki Gazze’nin El Karaye mahallesinde Kassam Tugaylarına ait bir üssü vurdu. Han Yunus’u da hedef alan İsrail ordusu, Estal ailesine ait olduğu ifade edilen bir evi hedef aldı. Saldırı sonucu ev yıkılırken, Filistinli aile evsiz kaldı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.