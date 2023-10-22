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Gündem İsrail Gazze’ye İsrailliler Netenyahu’ya ateş püskürüyor Filistin’e destek İsrail’de de büyüyor Gidi Weitz: İsrail balonu patladı
Gündem

İsrail Gazze’ye İsrailliler Netenyahu’ya ateş püskürüyor Filistin’e destek İsrail’de de büyüyor Gidi Weitz: İsrail balonu patladı

Yeniakit Publisher
2023-10-22 11:59:00 - 2023-10-22 12:00:13
İsrail Gazze’ye İsrailliler Netenyahu’ya ateş püskürüyor Filistin’e destek İsrail’de de büyüyor Gidi Weitz: İsrail balonu patladı

İsrail’de yayınlanan Haaretz gazetesinin yazarları Netenyahu’ya ateş püskürüyor. Haaretz gazetesi yazarı Gidi Weitz bu günkü yazısında “Netanyahu'nun Yaşayacağı Utanç, Kaçmaya Çalıştığı Utançtan Çok Daha Büyük Olacak” dedi. İsrail Gazetesi Haaretz yazarı Gideon Levy gerçekleri yazarak İsrail'e yüklendi! Haaretz gazetesi dün baş yazısında Hamas'ın başlattığı saldırıyı İsrail Başbakanı Netanyahu'ya yönelik eleştirerek, Netanyahu'nun Filistinlilerin varlığını ve haklarını göz ardı eden bir dış politika izlediğini belirtmişti. Bugün de Haaretz yazarı Filistin'e destek yazısıyla birlikte İsrail'in balonunun patladığını belirtti. İşte Haaretz gazetesi yazarlarının bu günkü yazılarından kısa bölümler…

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