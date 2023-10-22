İsrail Gazze’ye İsrailliler Netenyahu’ya ateş püskürüyor Filistin’e destek İsrail’de de büyüyor Gidi Weitz: İsrail balonu patladı

Türkiye'de Hamas Saldırıları İsrail nefretini ve Açık Antisemitizmi tetikledi

Hiç kimse Erdoğan Türkiye'sinin Hamas zulmünün kurbanlarıyla dayanışma konusunda aşırıya kaçmasını beklemiyordu. Ancak partiler arası İsrail'in 'barbarlığına' yönelik suçlamalar, Netanyahu ile Hitler arasındaki karşılaştırmalar ve Hamas'ın benimsenmesi, İsrailli kurbanlara başsağlığı dilememenin çok ötesine geçiyor.

Simon A. Waldman

İsrailli Rehineleri kurtarın. Filistinli Esirleri Hızla Serbest Bırakın

210 rehinenin serbest bırakılmasını isteyen var mı, istemeyen var mı? - Gazze Şeridi'ne yapılacak bir kara saldırısına karşı şimdi tüm güçleriyle mücadele etmeli, aynı zamanda binlerce Filistinli mahkumun serbest bırakılması konusunda bir anlaşmaya varılması için hükümet üzerinde mümkün olan her türlü baskıyı uygulamalıdır.

Gideon Levy

Kampanya Tüm Hızıyla Devam Ediyor: Ölüleri ve Rehineleri Suçlayın, Netanyahu'yu Aklayın

Kan henüz kurumadı, kaçırılanlar henüz geri dönmedi, güvenlik henüz sağlanmadı ve savaşın tehlikeleri henüz sona ermedi

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Noa Landau

Netanyahu'nun Yaşayacağı Utanç, Kaçmaya Çalıştığı Utançtan Çok Daha Büyük Olacak

Bibi'nin 'İsrail'in koruyucusu' olduğu efsanesi yıkıldı. İktidar koalisyonunun üst düzey bir üyesi bu hafta "Bitti" dedi. 'Hükümet bu duruma dayanamaz'

Gidi Weitz

Netanyahu Hâlâ Suçtan Kaçabileceğine ve İsrail'in En Büyük Felaketinden Kurtulabileceğine İnanıyor

Gazze sınırındaki felaketten iki hafta sonra, birçok üst düzey savunma yetkilisinin aksine, başbakan sorumluluğu üstleneceğine dair bir ima bile yapmadı. Bu arada Biden'ın İsrail tarafına seferber olması daha sonra işleri onun için karmaşık hale getirebilir

Yossi Verter

Gazze'deki İsrailli Rehineler İnsani Yardım ile Kara Saldırısı Arasında Sıkıştı

Rehineler karşılığında ateşkes, Hamas için birçok İsraillinin duymak istemediği bir erteleme anlamına geliyor. Yine de Mısır, Türkiye, Katar ve Almanya anlaşma için çabalıyor.

Zvi Bar’el