İsrail, Gazze’ye hava saldırısında anne ve bebeğini öldürdü
İsrail’in Gazze’ye düzenlediği hava saldırısında bir anne ve 14 aylık bebeğinin hayatını kaybettiği öğrenildi.04 Mayıs 2019 Cumartesi 20:58
İsrail’in Gazze’ye düzenlediği hava saldırısında bir anne ve 14 aylık bebeğinin hayatını kaybettiği öğrenildi.
Gazze Sağlık Bakanlığı, İsrail’in Gazze’nin doğusunda düzenlediği hava saldırısında, bir anne ve 14 aylık bebeğinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Sabah saatlerinden bu yana İsrail’in Gazze’ye devam ettiği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 3’e yükseldi. İsrail’in saldırıları ise hala devam ediyor.
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