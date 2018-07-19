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İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı: 1 şehit 3 yaralı

İsrail'in Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde bir gözetleme kulesini hedef alan saldırıda 1 Filistinli şehit oldu, 3 Filistinli de yaralandı.

19 Temmuz 2018 Perşembe 17:01
İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı: 1 şehit 3 yaralı

İsrail'in Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde bir gözetleme kulesini hedef alan saldırısında 1 Filistinlinin şehit olduğu, 3'ünün yaralandığı bildirildi.

Gazze'deki Sağlık BakanlığıSözcüsü Eşref el-Kudra, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail savaş uçağının, Refah kentinde Filistinli gruplardan birine ait gözetleme kulesini hedef alan saldırısında, Abdulkerim Rıdvan (22) isimli Filistinli gencin şehit olduğunu, 3 Filistinlinin yaralandığını belirtti.

Açıklamada, yaralıların tedavi için Gazze'nin güneyindeki Avrupa Hastanesine kaldırıldığı bilgisi verildi.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada ise "orduya ait savaş uçağının, Gazze'nin güneyinde Hamas'a ait bir mevzi yakınında, İsrail'e yanan balon ve uçurtma gönderen bir hücreyi hedef aldığı" belirtildi.

HAVAN TOPU ATILDIĞI İDDİASI

Öte yandan İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Gazze'nin güney kesimindeki tampon bölgede saha çalışmaları yapan askerlere Gazze'den 2 havan topu atıldığı öne sürüldü.

Olayda can kaybı yaşanmadığı ifade edildi.

Konuyla alakalı Gazze tarafından açıklama yapılmadı.

 

Haber Tarihi: 19 Temmuz 2018 Perşembe 17:01
  1. Gazze
  2. Gazze Şeridi
  3. israil saldırısı

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