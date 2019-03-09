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İsrail, Gazze'ye hava saldırıları düzenledi

İsrail ordusuna ait savaş uçakları, Gazze'de 3 noktaya hava saldırısı düzenledi.

09 Mart 2019 Cumartesi 15:14
İsrail, Gazze'ye hava saldırıları düzenledi

İsrail ordusuna ait savaş uçakları, Gazze'de 3 noktaya hava saldırısı düzenledi.

Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentindeki limana 2 roketle düzenlenen saldırıda can kaybı yaşanmazken, limanda maddi hasar meydana geldi.

Gazze'nin kuzey kesiminde İçişleri Bakanlığına bağlı bir nokta ile güneydeki Hacer ed-Diyk köyünde bir tarım arazisine düzenlenen saldırıda ise tarım arazisi ve bazı tarım araçları hasar gördü.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Gazze'den İsrail'e roket atılması ve yanan balon gönderilmesine karşılık hava saldırıları düzenlendiği iddia edildi.

Konuyla ilgili Filistin tarafından açıklama yapılmadı.

İsrail ordusu, son dönemde, Gazze'den yollandığı ve İsrail tarafına yanıcı madde taşıdığı iddia edilen uçurtma ve balonlara karşılık bölgeye saldırılar düzenliyor.

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Haber Tarihi: 09 Mart 2019 Cumartesi 15:14
  1. Filistin
  2. Gazze
  3. İsrail

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