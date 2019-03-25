0553 313 94 23

İsrail Gazze'ye açılan sınır kapılarını kapattı

İsrail, Kerm Ebu Salim ve Beyt Hanun sınır kapılarını kapatma kararı aldı.

25 Mart 2019 Pazartesi 11:35
İsrail Gazze'ye açılan sınır kapılarını kapattı

İsrail, abluka altındaki Gazze Şeridi'nden atıldığı belirtilen bir roketin Tel Aviv'in kuzey bölgesinde bir eve düşmesinin ardından, İsrail'den Gazze'ye açılan Kerm Ebu Salim ve Beyt Hanun (Erez) sınır kapılarını kapattı.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Gazze'ye ticari ürün girişinin sağlandığı tek nokta olan Kerm Ebu Salim ile yolcu geçişi için kullanılan Beyt Hanun sınır kapılarının yeni bir karara kadar kapalı kalacağı belirtildi.

-Gazze'de balıkçıların avlanma mesafesi düşürüldü

Açıklamada ayrıca Gazzeli balıkçılar için 9 deniz mili olan avlanma sınırının düşürüldüğü belirtilirken, yeni sınırın kaç mil olduğuna ilişkin ise bilgi verilmedi.

Sınır kapılarını kapatma kararı, Gazze'den ateşlendiği belirtilen bir roketin Tel Aviv'in kuzeyindeki Şaron bölgesinde bulunan bir eve düşmesinin ardından geldi.

Gazze'den atıldığı söylenen roket, bu sabah Şaron bölgesinde bir eve düşmüş, evde bulunan 7 kişi yaralanmıştı.

Yaklaşık 2 milyon Filistinlinin yaşadığı abluka altındaki Gazze Şeridi'nde, 7 sınır kapısından 6'sı İsrail'in, biri Mısır'ın kontrolünde bulunuyor.

Tel Aviv yönetimi, ordu güçlerinin giriş çıkışı için kullandığı Karare Sınır Kapısı'nı 2005'te, diğer 3 kapıyı ise 2007'de kapattı. İsrail, son yıllarda ticari ürünlerin geçişi için Kerm Ebu Salim ve yolcu geçişi için Beyt Hanun sınır kapılarının çalışmasına izin veriyor.

 

 

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 25 Mart 2019 Pazartesi 11:35
  1. Filistin
  2. Gazze Şeridi
  3. İsrail
  4. Sınır kapıları

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kars’ta 17 köy yolu ulaşıma kapalı bulunuyor
    1. Kars’ta 17 köy yolu ulaşıma kapalı..
    2. KTB Başkanı Çevik: “Lisanslı depo ile..
    3. Kocaoğlu, ilk kez Millet İttifakı ile..
    4. Dinozorlara hem miniklerden hem..
    5. Siirt’te öğretmen ve velilere..
    6. Fenerbahçe'den ses getirecek golcü..
    7. Almanya'da iş dünyası güveni martta..
    8. İstinaf, FETÖ'nün İstanbul'daki "ana..
    9. Türkiye İş Bankası Müzesi'nden..
    10. Göçmenler yakayı Yalova’da ele verdi
    11. CHP’li Kumbul’dan, Öcalan’a özgürlük..
    12. Soyer’den trafiğe çözüm için projeler
    13. Yan yatan işçi servisi ağaçları yerinden
    14. Sınıra ZPT sevkiyatı
    15. Osmaneli Münür Şahin’e sahip çıktı
    16. Antalya’da eşini öldüren koca..
    17. Millet İttifakı adayı Şıktaşlı’dan..
    18. New York'ta hayat pahalı
    19. Tır devirdi, sürücüsü yaralandı
    20. Çorum’da okul servis araçları..
    21. Altın fiyatları
    22. Fransız Bakan istifa ediyor
    23. Vodafone, teknoloji ve çözümlerini..
    24. Kemik erimesine yumurta kabuğu
    25. VASKİ Kamera İzleme Merkezi hizmete..
    26. Beykoz adayı Aydın: “Beykoz’da amatör..
    27. Türkiye şampiyonu takıma, Elazığ..
    28. Cumhur İttifakı adayı Tezcan:..
    29. Minik Doğa’nın yardımına Beyazay..
    30. Aydemir’den Olur’da tefekkür buluşması
    Erdoğan düşmanı sözde sanatçılara tokat! ‘Görevleri sadece iktidara muhalefet etmek’
    Erdoğan düşmanı sözde sanatçılara tokat! ‘Görevleri sadece iktidara muhalefet etmek’
    Seçimlere kısa bir süre kala flaş karar: AK Parti'ye destek vereceğiz
    Seçimlere kısa bir süre kala flaş karar: AK Parti'ye destek vereceğiz
    Erdoğan'ın mitinglerde söylediği şarkıya Kayahan'ın eşinden yorum!
    Erdoğan'ın mitinglerde söylediği şarkıya Kayahan'ın eşinden yorum!
    Bosna'da Ermeniler, oteldeki Türk bayrağını indirdi... Türkler otele gidip mesajı verdi!
    Bosna'da Ermeniler, oteldeki Türk bayrağını indirdi... Türkler otele gidip mesajı verdi!
    Erdoğan'dan Tan'a tepki: Senin haddine mi!
    Erdoğan'dan Tan'a tepki: Senin haddine mi!

    Günün Karikatürü

    24 Mart 2019
    Kur’an-ı Kerim’i çiğnemişti! O alçak kadın hâlâ aramızda
    Kur’an-ı Kerim’i çiğnemişti! O alçak kadın hâlâ aramızda
    Levent Üzümcü kinini bir kez daha kustu: Sağ görüşten dünya çapından yazar yok
    Levent Üzümcü kinini bir kez daha kustu: Sağ görüşten dünya çapından yazar yok