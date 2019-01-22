İsrail Gazze'nin yüzde 15'ini "tampon bölge" haline getirdi

GAZZE (AA) - İsrail son 19 yılda Gazze şeridinin yüzde 15'ini, tarım arazilerinin ise yüzde 35'ini "tampon bölge" haline getirdi.

Mizan İnsan Hakları Merkezinden yapılan açıklamaya göre, İsrail 2000 yılından itibaren Gazze'nin kuzey ve doğu sınırında tampon bölge oluşturmak için tüm doğu ve kuzey sınırı boyunca 500 metre genişliğinde alanı iş makineleriyle düzleyerek tampon bölge haline getirdi.

Bu alanın Gazze şeridindeki tarım arazilerinin yüzde 35'ine denk geldiği aktarılan açıklamada, İsrail'in söz konusu bölge içinde kalan tarım arazilerinin yanı sıra yerleşim yerleri ve sanayi tesislerini de yıktığı belirtildi.

Söz konusu alanın Gazze şeridinin toplam yüz ölçümünün yüzde 15'ine denk geldiğine dikkat çekilen açıklamada, uluslararası topluma ve 1949 Cenevre Sözleşmesini imzalayan taraflara, sorumluluklarını yerine getirmeleri ve İsrail'in ihlallerini durdurmaları çağrısı yapıldı.

İsrail yönetimi, Gazze'nin kuzey ve doğu sınırından 300 metre içeriyi tampon bölge olarak kabul ediyor ve bu alana giren Filistinlere ateş açıyor veya gözaltına alıyor.





